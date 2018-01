Mírná zima je problém, shodují se zemědělci

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ – Pokud prý nepřijde do čtrnácti dnů pořádná zima, mohou nastat velké problémy. Alespoň na polích a zahradách. Shodují se na tom zemědělci i zahrádkáři, které aktuální mírná zima rozhodně netěší.

Potvrdil to ředitel Zemědělského družstva Úmonín Josef Dušek. „Pokud nezačne mrznout, určitě se budeme potýkat s velkými problémy. Mráz totiž působí jako desinfekce na plísně i na škůdce,“ řekl ředitel a zdůraznil, že zemědělcům opravdu chybí dřívější „skutečné“ zimy. „Chtělo by to pořádnou sněhovou peřinu, poté vláhu. Optimální by bylo, aby se držela teplota mezi 10 až 15 stupňů pod nulou alespoň dva týdny,“ dodal Dušek.

Teplá zima netěší ani Sady Bílé Podolí. „Zatím je to v normě. Pokud by ale bylo takovéto teplo do konce ledna, tak už by nás čekaly těžší časy,“ uvedl Jan Šenk ze Sadů Bílé Podolí. Problém by prý nastal ve chvíli, kdy by se rozjela vegetace. „Doufáme tedy, že se ochladí a nakonec přijde běžná zima,“ řekl.

Ani další zemědělci nevidí v mírné zimě zrovna přínos pro jejich práci. Počasí nevyhovuje třeba ani Janu Lesákovi. „Kvůli teplému počasí budeme zřejmě na jaře ve velkém řešit výskyt chorob a škůdců. Je potřeba, aby byl pořádný mráz, který je zničí,“ uvedl zemědělec, který pravidelně sleduje předpověď počasí a stále doufá, že mrazy přijdou co nejdříve. „Je ale jasné, že poté zase budou lidé nadávat, že je moc velká zima. Zemědělci to ale zcela jistě uvítají. To si myslím, že mohu potvrdit za všechny,“ dodal Lesák.

Mírná zima může znamenat nesnáze i pro zahrádkáře. „Kvůli vysokým zimním teplotám se více daří například hrabošům nebo krtkům. Vždycky, když je teplá zima, mám na zahrádce samou krtinu. Naposledy to vypadalo, jako bych na zahradě neměl ani trávu, ale jenom hlínu,“ řekl Milan Tichý, který se zahrádce věnuje rád ve volném čase.

Nejsou to ale jenom krtiny, které zahrádkáře po mírně zimě trápí. Vyšší teploty prospívají zejména škůdcům na stromech a rostlinách. „Může se jednat například o mšice, plísně nebo housenky. I my potřebujeme mráz alespoň okolo 15 stupňů pod nulou, aby byly tito škůdci zlikvidováni,“ podotkl Milan Tichý.

Zemědělci i zahrádkáři se shodují, že stejně jako je nepříjemná mírná zima, je pro ně nechtěná i zima pozdní, která může přijít třeba na konci března. „To už potřebujeme teplo, abychom mohli sít,“ zdůraznil ředitel Zemědělského družstva Úmonín Josef Dušek. A i oslovení zahrádkáři s ním souhlasí. I jejich „sezona“ začíná s prvními jarními dny. „Pokud se zima protáhne až do jarních měsíců, může být pak menší úroda,“ uvedl zahrádkář Martin Veselý.

Pokud zůstane zima mírná a bude dostatek vláhy, nakonec to podle Martina Veselého prospěje řepě nebo bramborám. Naopak pozdější zima může překazit úrodu jahod. Pokud prý přijdou mrazíky, když už jahody vegetují, je to velký problém. „Poté se musí jahody zakrývat, ne vždy to ale pomůže. Pár let zpět jsem tento problém řešil. Kvůli mrazíkům jsme tehdy měli z běžných několika beden krásných jahod jen jednu malou bedýnku,“ připomněl zemědělec dopady jarních mrazů.