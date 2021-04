OBRAZEM: Místo hlasitého pouťového veselí byl v Sedlci na Velikonoce klid

/FOTOGALERIE/ Po deštivé, chladné a větrné sobotě, kdy se nad Kutnou Horou ukázalo sluníčko, by jindy o Velikonoční neděli v Sedlci duněly kolotoče pouti a návštěvnost by byla patrně o to vyšší. Nyní byl v Sedlci klid. Pouťového veselí si neužily děti, za zábavou nevyrazili ani mladí. Ne všichni ale nekonání Sedlecké poutě želí.

O velikonoční neděli by v těchto místech duněly kolotoče Sedlecké pouti. | Foto: Deník/Jana Martinková

„Že opět nebyla pouť, mi opravdu vůbec nevadí,“ nechala se slyšet obyvatelka přilehlého sídliště. „Pravda, jsme už zvyklí, není to každý měsíc a chápu, že dětem to mámy odepřít prostě nemohou. Ale na druhou stranu pouť pro okolí znamená vždycky několik dní v kuse hluk dlouho, dlouho do noci a k tomu opilci močící a zvracející všude kolem. A vy se ptáte, jestli mi to chybí?“ dodala. PODÍVEJTE SE: Jak vypadala Sedlecká pouť v dobách své největší slávy Přečíst článek ›