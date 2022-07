„Po velmi pečlivém zvažování jsem se rozhodl odstoupit od své kandidatury na senátora České republiky. Hlavním důvodem je mé vysoké vytížení v pozici místostarosty Kutné Hory. Tato práce se nedá dělat pouze napůl a stejné to je se senátorskou kampaní. Jelikož jsem zvyklý dělat svou práci na sto procent, musel jsem volit. A přednost dostala Kutná Hora. Do konce volebního období mě čeká ještě několik náročných projektů, kterým se musím plně věnovat. Navíc chci pro město pracovat i v následujícím volebním období a pokračovat v započaté práci. Témata, která jsem chtěl v Senátu prosazovat, školství a sport, rozvíjení kulturního a přírodního dědictví a moderní sociální přístupy, jsou velmi aktuální i v našem městě,“ uvedl Šnajdr.

Svého kandidáta do Senátu České republiky naopak představila KSČM. Je jím osmapadesátiletý učitel z Vrdů Jiří Reichel. V současné době působí na Střední průmyslové škole Čáslav. Od konce devadesátých let dodnes spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Čáslavi, kde vede šachový kroužek. V rámci organizace pořádá i turnaje s účastí veřejnosti. Do politiky vstoupil před pěti lety. V Senátu ČR by se chce věnovat především otázkám kvality vzdělávání, zejména střednímu školství, ale rád by podpořil i zachování čáslavské nemocnice,

Za volební obvod č. 40 – Kutná Hora kandidují:



Kutná Hora:

Bohuslav Procházka (nestr. Za KDU – ČSL)

Kateřina Daczická (nestr. za ODS, TOP 09, Soukromníci)

Jiří Strachota (Svobodní)





Čáslav:

Jaromír Strnad (ČSSD)

Jiří Reichel (KSČM)





Vlašim:

Luděk Jeništa (STAN)

