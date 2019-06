Mladí v obci? Základem je vlastní bydlení

Kutnohorsko - Někde málo, jinde hodně. Některé obce na Kutnohorsku jsou plné malých dětí, jinde byste je potkali jen stěží. Podíl obyvatel do patnácti let věku je na okrese mezi jednotlivými obcemi propastně rozdílný: někde jsou hluboko pod republikovým průměrem, který činí 15,9 procenta obyvatel do patnácti let z celkové populace obce, jinde naopak tento průměr vysoce převyšují.

Recept na vysoký podíl mladých obyvatel v obci je podle všeho velice jednoduchý: vlastní bydlení a dobré zázemí pro volnočasové aktivity. Dávno minulá už je totiž doba, kdy mladí novomanželé zůstávali bydlet v několika generačním domě rodičů. Dnes chtějí bydlet ve svém a potom nemají problém s tím, že bydlí na vesnici a za prací musejí mnohdy dojíždět i desítky kilometrů. „Podařilo se nám vybudovat parcely a prodat je mladým lidem, kteří se v obci narodili a vyrostli a chtěli tu zůstat,“ popsala starostka Nepoměřic Markéta Špitálníková, kde procento obyvatel mladších patnácti let výrazně převyšuje republikový průměr a dosahuje zde 19,05 procenta. Nová turistická trasa vede po stopách kutnohorských kapliček Přečíst článek › Zdůraznila ale, že obec toho mladým rodinám nabízí mnohem víc. „Máme svojí mateřskou školku, dětské hřiště a sportovní klub. Vyžití zde tak mají kupříkladu i tatínkové, pro které je i toto motivací, proč v obci zůstat a za prací dojíždět třeba až do Prahy či Mladé Boleslavi,“ vysvětlila starostka. Podobně je tomu třeba i v Močovicích, kde index obyvatelů mladších patnácti let dosahuje 19,0 procent. I tady nabídli mladým možnost nákupu vlastních parcel a v současné době rekonstruují zdejší mateřinku, po níž dojde i k navýšení její kapacity. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2019 pokračuje až do neděle Přečíst článek ›

Autor: Hana Kratochvílová