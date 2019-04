Současně ale vznikl pod záštitou nadace Život dětem transparentní účet, kam mohli lidé na podporu nemocných dětí a jejich rodin posílat finanční příspěvky. Ačkoliv byla cesta pro dobrodružného poutníka vyčerpávající, už po návratu bylo zřejmé, že se co nevidět vydá na pouť další.

V červenci se mladý poutník vydá tentokrát z Kutné Hory do Říma. A znovu půjde pro Elišku, Karolínku a Mikuláška. Jenže tenhle dobrodruh nezahálí ani v čase mezi svými poutěmi. A tak uzavřel sázku.

„Na vánočním večírku jsem se vsadil se šéfem, že s ním půjdu do ringu. On boxuje už 20 let a já boxoval jen na vysoké. On má přes dva metry a já jen 175 centimetrů. On měl o 15 kilogramů více. Naše sázka byla jen mezi námi, ale pak nás napadlo, že z toho uděláme dobročinný zápas pro děti, pro které jsem šel do Santiaga,“ popsal David Dominik Dvořák.

Pravidla sázky zněla jasně: když vyhraje David Dominik Dvořák, tak šéf pošle dvojnásobek jeho výplaty dětem. A naopak. Když David prohraje, bude celá jeho výplata poslána dětem. Nezůstalo však jen u sázky za zavřenými dveřmi.

„Pár přátel to chtělo vidět a tak jsme s Lanna gym v Praze udělali zápasnické odpoledne, kde bylo 5 zápasů a celé vstupné, které jsme stanovili na 300 korun na osobu, šlo též dětem. Za jedno nedělní odpoledne jsme dětem získali 42 tisíc korun. Samozřejmě jsem prohrál a tento měsíc má výplata skončila u dětí na účtu. Plus vybrané vstupné,“ popsal svou netradiční sázku s dobročinným záměrem poutník z Jakuba.

Děti, pro které se David Dominik Dvořák vydává na poutě a pořádá netradiční sázky, potřebují finanční prostředky na rehabilitace a celkovou péči. Všichni zároveň potřebují pomoci s nákladnou léčbou, které zdravotní pojišťovny nehradí.