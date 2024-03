Krajské semifinále soutěže Mladý zemědělec určené pro žáky 7. a 8. tříd vyhrál Jakub Nováček z Čáslavi. Soutěž pořádá vydavatelství Vltava Labe Media, vydavatel regionálních Deníků.

Vyhlášení vítěze semifinále soutěže Mladý zemědělec v Čáslavi. | Video: Deník/Petr Procházka

Jakub by v oboru chtěl zůstat i nadále, a to nejen proto, že jeho rodiče mají malé hospodářství. O samotné soutěži a jeho plánech do budoucna jsme si povídali po slavnostním vyhlášení výsledků na Střední zemědělské škole Čáslav.

Zdroj: soutezmladyzemedelec.czJaká byla dnešní soutěž?

Dobrý, bylo to rychlý. Za mě to byl velmi příjemně strávený čas. Shrnul bych to tak, že všechno bylo v pořádku.

Co podle tebe bylo nejtěžší?

Asi vidět přes vysoký balík slámy, naložený na kolečku, kužele před sebou.

A jaká disciplína byla nejzábavnější?

Určitě jízda s traktorem. To bylo fajn.

Není to těžké? Nebo s tím už máš nějaké zkušenosti?

Ani ne. Už jsem tu jezdil na dni otevřených dveří, takže mé úplné poprvé za volantem traktoru to nebylo.

Tvým snem je být zemědělcem?

Ano, máme doma malé hospodářství, takže v tom od mala vyrůstám. Baví mě to.

Jsi z Čáslavi, už na vyhlášení jsi avizoval, že bys na místní zemědělské škole chtěl studovat. Už víš, jaký obor?

Asi by mě nejvíc zajímal maturitní obor agropodnikání se zaměřením na chovatelství. Ale to si ještě musím rozmyslet.