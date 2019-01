Kutnohorsko - Webové stránky města Zruč nad Sázavou již skoro rok fungují i na mobilních telefonech. Jsou tak velkou raritou. Zruč je totiž jediným městem na okrese, která mobilní verzi uživatelům internetu nabízí.

Z měst na Kutnohorsku má mobilní verzi webu jen Zruč nad Sázavou. | Foto: Deník/Irena Blahníková

Jak nápad mobilních stránek vznikl, popsala Martina Fialová, vedoucí odboru kultury ve Zruči. „Naše webové stránky nejsou jen radnice, ale i zámku, přičemž jsou rozděleny na pět částí. Úvodní stránka, radnice, město, sport a turista. Právě díky části návštěvnosti sekce turista jsme přišli na to, že mnoho lidí hledá informace přes mobilní telefon," řekla. Uživatelé hledali termíny kulturních i sportovních akcí, datum historických slavností i další důležité zprávy. Popudem pro vznik mobilní verze tedy bylo jednodušší načítání a přehlednost. „Když chyběla verze pro mobily, bylo náročné se vyznat v tolika informacích. Byla to od nás služba zákazníkům," popsala Fialová.

Přidání mobilní verze ke stávajícím stránkám stála radnici přes deset tisíc korun. Její založení si ale Fialová velmi pochvaluje. Především s ohledem na návštěvnost. „Zatím se drží více návštěvnost na počítačích, ale mobilní verze neustále roste. Největší návštěvnost je v letní turistické sezóně," dodala.

Zruč nad Sázavou předběhla všechny obce a města. Dokonce ani Kutná Hora se mobilní verzí internetových stránek pochlubit nemůže. Starosta Martin Starý chce ale tento problém co nejrychleji vyřešit. „Rádi bychom na konci února vyhlásili výběrové řízení, a to jak na mobilní verzi našich stránek, tak i na klasické," potvrdil. „Chtěli bychom webové stránky změnit, aby byly trošku více čtivé a zajímavé. Plánujeme také vytvoření aplikací do chytrých telefonů. Nechceme to ale uspěchat. Doufám , že se to hne dopředu," dodal.

Podobná situace je i v Čáslavi. Ta plánuje vytvoření nového duplicitní webu, který bude zaměřen na kulturu a každodenní život ve městě. Ten i tak mohou občané sledovat, protože aktualizace informací probíhá takřka denně. I v Čáslavi aktuálně mobilní verze stránek chybí. Správce ICT Tomáš Rudolf řekl, že město mobilní verzi plánuje. „Na konci loňského roku jsme se bavili o tom, že ty webové stránky pro mobily optimalizujeme, takže v letošním roce budou." uvedl.

Ve zkušebním provozu jsou zatím nové webové stránky města Uhlířské Janovice. Jejich nová červeno-hnědá grafika zatím běží krátce a koliduje se starou modro-zelenou. Uhlířské Janovice ale vznik mobilní verze nepředpokládají. „Mobilní verze k novému webu nejspíše nebude. Uvidíme ale, jak dopadne spuštění nových stránek," podotkl.

Informace o schodech

Zlepšování služeb na webových stránkách se týká i Zruče nad Sázavou. Ta si pro letošní rok připravila opravdový unikát. V části turista si zajímavé informace najdou i handicapovaní. „Jde o informace o výšce vstupů, počtu schodů na naše turistická místa, nebo i to, zda je na místě výtah či nikoliv," řekla Martina Fialová. „Chtěli bychom tím pomoci ve vybírání místa pro návštěvu nejen handicapovaným, ale i maminkách s kočárkem. Navíc je všechno vyfoceno, takže lidé si mohou vše prohlédnout i obrazově," dodala.

Změnu webových stránek plánují i v menších obcích.. Ve Starkoči by se měla týkat především v grafiky. „Postará se o to soukromá firma, protože programování designu nezvládneme," řekl starosta Starkoče Jan Jiskra, který se společně s administrátorem o webové stránky stará.

Tomáš Neužil, starosta obce Žáky zase popsal, jakým způsobem se aktualizují jejich stránky. „Příspěvky přidáváme sami a většinou aktualizujeme jednou za týden pokud nejsou nějaké mimořádnosti. Co se týče úřední desky, tak vyvěšujeme zákonem povinné informace," vysvětlil. Starosta nyní plánuje zlepšení internetových stránek. „Momentálně je to v jednání, že bychom přešli k jinému provozovateli. Ale zatím je to pouze v návrhu k zastupitelstvu," doplnil.

Zlobí hlavně grafika

V menších obcích je problémem nejen obsah stránek ale také jejich grafická úprava. To ví starosta Hostovlic Eduard Kapitán. „Grafickou stránku webu aktualizujeme vždy jednou na čtyři měsíce, s příchodem jiného ročního období. Jinak ale obsah měníme jak se dá," poznamenal. Provoz těchto webových stránek vyjde rozpočet obce na šest tisíc korun. Starosta ale ví, že stránky jsou zastaralé. „Budeme se snažit co nejdříve dát webové stránky do pořádku, Hovoříme však o rozmezí dvou let. Předchozí zastupitelstvo stránky zanedbalo, takže uvidíme, jak to bude," podotkl Kapitán. Starosta nyní na úřední desce vyvěšuje tradiční dokumenty i něco navíc. „Vyvěšujeme informace o konání zastupitelstva, rozhodnutí zastupitelstva a dále také dokumenty pro rozvoj obce a strategické plány," popsal starosta. Mobilní verzi stránek zatím neplánuje.

Kutnohorsko patří k okresům, kde mobilní verze ještě nejsou používané. Václav Lintner, jednatel internetové firmy Galileo Corporation poukázal na to, že jinde to je jinak. „Obce po celé České republice již pomalu přistupují k mobilním verzím svých webů. Kutnohorsko je opravdová výjimka," uvedl. Problém rozšíření mobilních verzí internetových stránek Leintner nevidí v ničem jiném, než v ceně, přesto je v příchodu mobilních verzí optimista. „Cena za mobilní verzi je sice vyšší, ale myslím, že to je jen otázka času, kdy na to přistoupí většina obcí v České republice," dodal.

Tvorba mobilní verze webu zabere až třikrát více času

Mobilní verze webových stránek obcí a měst na Kutnohorsku zatím skoro nejsou. Programování těchto stránek je totiž i trojnásobně náročnější. To prozradil Václav Lintner, jednatel firmy Galileo Corporation, která se podílela na tvorbě webových stránek ve Zruči nad Sázavou.

Existují dvě varianty programování mobilních verzí. „První varianta obsahuje kaskádové styly. O ty se požadované stránky pouze obohatí a jsou velmi jednoduché," řekl Lintner. Stránky se na mobilním telefonu ukáží bez zbytečné grafiky, která by zatěžovala načítání. „Především z toho důvodu, když je člověk připojený přes mobilní síť a ne přes WIFI," přiblížil jednatel. Stránky s kaskádovými styly mají přizpůsobeny položky menu na dotek prstů. „Tlačítka jsou větší a počítá se s větším prostorem," popsal Lintner.

Druhá varianta je tzv. responzitní design a je náročnější. Jak funguje a její název prozradil Lintner. „Objevila se asi před rokem. V této variantě mají stránky všechnu grafiku jako počítačové webové stránky a přizpůsobují se," podotkl.

Stránky se programují na vícero rozlišení, navíc jsou obohaceny o logiku, která si zjišťuje rozlišení přístroje na kterém se na stránky díváte. Webové stránky tak samy nepostřehnutelnou rychlostí vše změní. Každému se tedy stránky budou chovat na zařízení jinak. „Pokud vedle sebe dáte tři zařízení, každé jiné, tak budete mít troje jiné webové stránky," vysvětlil Lintner.

Lintner dále popsal, že se liší i programování webů na operační systém IOS od Apple a rozšířenější systém Android. „Webové stránky jsou stejné. Pouze se dodržují internetové standardy. Pokud jde o aplikace, ty musí být přesně na platformy," poznamenal.

Vytvoření mobilní verze webu je mnohem náročnější než pro počítač. „Oproti klasickému webu je to někdy až trojnásobek času, který nad tím technici stráví. Navíc to je práce nejen pro programátora, ale také pro grafika a kodéra," uvedl Lintner.

S tím souvisí i finanční náročnost. „Obecně je to u každého webu jinak, ale většinou se bavíme o znásobení částky za klasický web," řekl Lintner.

Vyplatí se tedy městům a obcím vytvářet mobilní verze svých internetových stránek? Minimálně návštěvnost říká, že ano. „Používanost mobilních verzí roste. Přesná čísla nevíme, ale je tam každoroční nárůst v řádech desítek procent," podotkl jednatel. „Před pěti lety, to byla nula a nyní to je opravdu více jak pětina připojení ke stránkám," dodal Václav Lintner.