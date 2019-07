Řidiči směřující z Kutné Hory do Čáslavi mohou jásat. Po roční rekonstrukci je otevřen most v obci Močovice, po úpravách vozovky je umožněn také průjezd obcí Neškaredice. Řidiči tak kvůli částečné uzavírce na čáslavském obchvatu mohou začít používat “alternativní” cestu vedoucí z Kutné Hory právě přes Neškaredice a Močovice.

Objížďka kvůli rekonstrukci mostu v Močovicích je minulostí. | Foto: DENÍK/Marie Michaleová

Na zprůjezdnění Močovic si přitom museli řidiči počkat o půl roku déle, než bylo původně v plánu. Uzavírku silnice druhé třídy číslo 337 v obci si vyžádala rekonstrukce mostu přes potok Klejnárka. Stavební práce začaly v červenci loňského roku a měly do konce prosince skončit. To se ale nestalo a obyvatelé Močovic museli až do začátku letošních prázdnin při cestě do Čáslavi využívat objízdné trasy kolem Krchleb.