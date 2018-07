Moderní přístroj v Domově Barbora pomáhá při nácviku chůze

Svářeči. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Rosteme! Máme stále více zakázek, tj. jistou práci pro Vás! Jste zkušený odborník nebo absolvent školy? Kontaktujte nás!, Náplň práce: sestavování a svařování komponentů podle výkresové dokumentace a technických norem, Požadujeme: vyučení ve strojírenském oboru je výhodou (nikoliv podmínkou), praxe v oboru je výhodou, čtení technických výkresů, znalost svařovacích norem, svářecí průkaz Tig, Mig, výhodou certifikát EN 287-1135 nebo EN 287-1141, manuální zručnost, samostatnost, orientace na detail, schopnost se učit novým věcem., Nabízíme: kompletní zaškolení a zapracování, motivující finanční ohodnocení, podporu profesního růstu, stravenky, týden dovolené navíc, příplatek za ztížené prac. podmínky, příplatek za odpolední nebo noční směnu, příspěvek na penzijní připojištění., V případě zájmu se hlaste na uvedený email nebo volejte PO-PÁ od 8:00 do 18:00., Místo výkonu práce: Okružní 600, Zruč nad Sázavou. Pracoviště: Boki industries a.s. p, Okružní, č.p. 600, 285 22 Zruč nad Sázavou 1. Informace: Renata Chroustová, +420 734 390 266.

Úředníci jinde neuvedení Referenti společné státní správy a samosprávy - zařazen v Odboru správy majetku, MěÚ Kutná Hora. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, -ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou,, -psychická odolnost, fyzická zdatnost,, -časová flexibilita,, -spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativita,, -uživatelská znalost PC (Word, Excel, internet), , -řidičský průkaz skupiny "B",, -dobré komunikační schopnosti, , -trestní bezúhonnost., Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. , Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 31.7.2018 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat Výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy MěÚ Kutná Hora"., Stručný popis pracovní činnosti:, 1. Zajišťování ucelených odborných agend samosprávy na úseku správy nemovitostí., 2. Zajišťování běžné údržby a oprav bytového a nebytového fondu v majetku města., 3. Pravidelné kontroly nemovitých věcí ve vlastnictví města., 4. Zajišťování veřejných zakázek na dodávky, služby, či stavební práce v rámci investičních a neinvestičních akcí města. Kontrola fakturace. Vyhotovování smluv o dílo., 5. Zajišťování provozu ubytoven a kotelen., 6. Jednání a uzavírání smluv s dodavateli energií., 7. Plní další úkoly podle pokynů nadřízených, které vyplývají z pracovní náplně odboru , a to po dobu případného zastupování nebo na nezbytně nutnou dobu a to v rámci sjednaného druhu práce a přiznané platové třídy. , Nabízíme: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění. , Místo výkonu práce: Kutná Hora. Pracoviště: Město kutná hora, Havlíčkovo náměstí, č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Kutná Hora, .