„Zákon ještě musí projít Parlamentem České republiky, ale předpokládáme, že jej poslanci schválí. Určitě jej vítáme, zjednoduší to práci nejenom nám, ale také kupříkladu krajské hygieně a správním orgánům,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie v Kutné Hoře Boris Doubrava.

Podle něj má nový zákon i další klady. Ty se týkají především cizinců a agenturních zaměstnanců. Právě pro ně bude udělování pokut na místě za nedodržování protiepidemiologických opatření mnohem efektivnější, než vést správní řízení jako doposud. Cizince v něm totiž s pokutou už obvykle státní správa málokdy „dožene“, na rozdíl od místních, u kterých ji lze vymáhat později i exekučně.

První pokuta udělena

Strážníci Městské policie v Kutné Hoře už za nedodržování povinnosti nosit roušku udělili první pokutu ve výši 2000 korun. Stalo se tak o uplynulém víkendu. „V sobotu strážníci zastihli na ulici mladíka, který neměl roušku a na výzvu policistů nereagoval, respektive tvrdil, že si roušku nenasadí a že žádná taková pravidla respektovat nebude,“ popsal událost Doubrava.

Podle něj strážníci mohli pokutu udělit proto, že dotyčný neuposlechl výzvy policistů. „Teď k tomu ještě nově přibude nerespektování nařízení usnesení vlády. To znamená ve chvíli, kdy někoho upozorníme, že by měl nosit roušku a on poslechne a nasadí si ji, ale pak jej potkáme bez roušky znovu, budeme mu moci pokutu na místě udělit,“ vysvětlili nové možnosti policistů Doubrava.

Podle něj jsou velkým problémem právě cizinci na ubytovnách, které současné počasí láká ven, Ne vždy ale mají roušku. „Jinak ale lidé tuto povinnost vesměs dodržují, mají obavy o své zdraví a to je dobře,“ uzavřel Doubrava s tím, že městští strážníci roušky při službě rozdávali potřebným, například seniorům, kteří žijí sami a neměli ji nebo měli jen papírovou, která byla hned mokrá a nefunkční.

Také v Čáslavi jsou lidé zodpovědní a roušku povětšinou na veřejnosti nosí. I tady strážníci městské policie nový zákon vítají. Částečně ho berou také jako preventivní opatření. Ti nezodpovědní si totiž podle všeho spíše rozmyslí, jestli jít ven s rouškou či nikoliv, pokud mohou na místě „vyfasovat“ až desetitisícovou pokutu. „Lidé v Čáslavi nařízení většinou dodržují, jak nošení roušek, tak zákaz shromažďování. Čáslavané jsou ale opravdu ukáznění,“ uvedl velitel Městské policie v Čáslavi Pavel Kratochvíl.

Podobná je situace i ve Zruči nad Sázavou. „Policisté dodržování nařízení ve městě hlídají. Naši občané jsou zodpovědní a roušky nosí. Děkujeme jim za to,“ uvedl starosta města Martin Hujer s tím, že pro případné provinilce nový zákon vítají.