„Tématu připomínání obětí holocaustu se věnuji dlouhodobě od roku 2000. Tehdy ministerstvo školství navrhlo učitelům, aby se účastnili seminářů v památníku Terezín. Kromě Terezína jsem pak navštívila i Osvětim a památník Jad Vašem v Izraeli. To téma mě velmi oslovilo. A až v téhle době jsem se dozvěděla, že můj dědeček, který už byl tehdy dávno mrtvý, prošel v roce 1944 koncentračním táborem,“ zavzpomínala Jitka Šimková.

Její dědeček bydlel na vesnici a zatčen byl prý za to, že načerno porazil prase a někdo ho udal. „Dědečka i řezníka odvezli do Prahy na gestapo a zatímco řezníka pustili, tak dědu odvezli do koncentračního tábora. To byla moje maminka sotva narozená,“ dodala. V koncentračním táboře prý byl zhruba rok. Přežil, vrátil se ale totálně vyčerpaný a vyhublý. „Nikdy už o tom nemluvil,“ popsala Jitka Šimková.

K čištění si vybrala kameny připomínající památku rodiny Adlerovy v Benešově ulici. Ve vile nyní sídlí mateřská škola, které ale nikdo neřekne jinak než „Ádlerka“. K připomínání obětí holocaustu vede i své studenty ze střední průmyslové školy. „Naše škola je kousek, proto jsme si k čištění vybrali právě tyto kameny. Studenti tudy každý den chodí třeba na autobusové nádraží,“ uvedla.

Do středečního čištění Kamenů zmizelých se mohl zapojit kdokoliv. Organizátoři dokonce vypracovali seznam míst a interaktivní mapu, ze které bylo patrné, který kámen je ještě třeba vyčistit. Ve středu ráno byla ale všechna místa na mapě rozebrána.

„Jedná se o druhý ročník. Hlavním smyslem celé akce je připomenout, že v Kutné Hoře žili nějací židovští spoluobčané, kteří byli v roce 1942 násilně vyhnáni. Kdokoliv si může připomenout jejich památku, protože Kameny zmizelých jsou instalovány všude po městě. Čím jsou ale na frekventovanějším místě, tím více se znečišťují. Pak jako památka neslouží tomu, čemu by měly,“ uvedl ředitel Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové Marek Lauermann.

Dodal, že společná akce má přimět lidi k tomu, aby kutnohorské Stolpersteine čistili kdykoliv v průběhu roku. Stačí k tomu obyčejný Sitol, houbička nebo starý zubní kartáček. Na přeleštění povrchu mosazné destičky pak ještě malý hadřík.

Kameny zmizelých byly ve městě instalovány díky úsilí dr. Sevic Müller a Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové v letech 2015 až 2019 na památku židovských spoluobčanů, kteří se stali oběťmi holocaustu. Dagmar Lieblová, která přežila holocaust, se narodila v Kutné Hoře a byla spoluzakladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy. Instalace prvních Kamenů zmizelých v Kutné Hoře se osobně účastnila, zemřela v roce 2018.