Vyvolávací cena nemovitosti je 2,5 milionu korun, kupec bude muset dodržet podmínky stanovené ve výběrovém řízené.

„Odbor správy majetku obdržel žádost o koupi tohoto domu, proto postupujeme jako u kterékoliv jiné nemovitosti, a to tak, že vypíšeme záměr k prodeji. Vzhledem k tomu, že je v našem zájmu podporovat rozvoj bydlení, nastavili jsme podmínky tak, aby 60 procent z hodnocení tvořil záměr žadatele a 40 procent finanční částku,“ uvedla k výběrovému řízení, které skončí v polovině srpna místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Dům byl dlouhou domu předmětem živých diskusí zastupitelů, zatímco jedni preferovali jeho prodej, druzí zdůrazňovali nutnost nechat jej v majetku města a v domě vybudovat buď startovací byty, nebo bydlení pro seniory. Ani jedno však podle místostarostky Silvie Doušové ale nemělo v režii města šanci na úspěch.

„Pokud by město chtělo přistoupit samo k rekonstrukci, bylo by nutné požádat o dotace, protože vlastní zdroje z rozpočtu na to v současné chvíli nepostačují. Samozřejmě se zde nabízí i možnost dotace z Fondu rozvoje bydlení, program Výstavba pro obce. Tam však dům 'U Myšáka' nesplňuje několik kritérií, u kterých bychom určitě přišli o body,“ vysvětlila Silvia Doušová.

Prvním zádrhelem je podle ní bezbariérovost. Podmínka dotace totiž uvádí, že novostavba je opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahem a všechny byty v prvním nadzemním podlaží splňují požadavky na přístupný byt. A druhým kritickým bodem je dostupnost občanské vybavenosti, u které jsou uvedeny takové podmínky, z nichž tento dům nesplňuje ani jednu.

Do občanské vybavenosti totiž patří kupříkladu to, že mateřská škola a základní škola je v docházkové vzdálenosti do 500 metrů, služba praktického lékaře je v docházkové vzdálenosti 500 metrů a sociální služby podporující sociální začlenění cílové skupiny jsou v obci nebo dostupné vzdálenosti. Prodejna základních potravin a prodejna dalšího nepotravinového zboží by rovněž měla být v docházkové vzdálenosti do 500 metrů, stejně jako veřejná doprava.

Podobně opuštěný a pomalu, ale jistě chátrající, je také dům čp. 379 na Palackého náměstí. I ten má ale nyní podle všeho šanci na záchranu. „I tam se ozval zájemce o koupi, takže bude postupováno obdobným způsobem jako u výše uvedeného domu. Nicméně se pracuje i s myšlenkou, že bychom se o rekonstrukci tohoto domu pokusili sami, protože stojí na viditelném a významném místě v našem městě. Každopádně i v tomto případě vše záleží na finančních možnostech města,“ uzavřela Silvia Doušová.