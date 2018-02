Na bezpečnost ve městě dohlédne víc kamer

Kutná Hora – Zvýšení bezpečnosti ve městě má zajistit rozšíření kamerového systému, na kterém se shodli radní. Podle slov starosty Kutné Hory Josefa Viktory je to snaha reagovat na četné prosby občanů, kteří žádají, aby kamerami byla pokryta další riziková místa ve městě. Do kamerového systému chce město investovat přibližně 700 tisíc korun, vše ale ještě musí schválit zastupitelé.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Rada podpořila návrh bezpečnostní komise na nákup, rozšíření a obnovu kamerového systému a doporučila zastupitelům, aby investici schválili,“ řekl Josef Viktora s tím, že dvě nové kamery by se kupříkladu mohly objevit na sídlišti Šipší nebo u hudebního klubu Planet. Viktora ale zdůraznil, že konkrétní místo bude ještě předmětem diskusí.

Kromě nových kamer by se obměny měl dočkat i stávající kamerový systém, který je podle Viktory značně zastaralý. „Je otázkou, jestli investovat do opravy starého kamerového systému, nebo ho postupně obnovovat,“ vysvětlil Viktora. Revitalizaci kamerového systému by uvítala i městská policie. „Některé kamery ve městě už jdou dávno za zenitem životnosti. Jsme rádi za každou kameru, pomáhají nám v práci i k objasněnosti případů,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Kutná Hora Boris Doubrava. Kamery prý zároveň vzhledem k potencionální trestné činnosti působí preventivně.

Lépe monitorován by měl být také silniční provoz, městská rada usiluje o umístění úsekového radaru a rovněž o nákup nového mobilního radaru pro městskou policii. I tento krok městští policisté kvitují s radostí. „Máme deset let starý radar, který neumožňuje měření rychlosti v noci,“ řekl Boris Doubrava. Právě tohle kritérium by měl nový radar splňovat. "Jde o moderní radar, který je schopný snímat i v noci. Radar navíc sám posílá informace příslušnému odboru dopravy, policisté nemusí řidiče zastavovat," řekl Josef Viktora.

Dlouhodobý požadavek eviduje radnice také na úsekový radar. I toho by se obyvatelé ve městě měli dočkat. "Jsou dvě možnosti, buď si ho zakoupit nebo pronajmout. Dle mých zjištění je účinnost úsekového měření ze všech radarů nejvyšší," doplnil Josef Viktora k otázce úsekových radarů. Ty by mohly řidičům začít měřit rychlost už po znovu otevření malínského nadjezdu v obou směrech.

Lokalit ve městě, kde by si radar přáli občané i policisté, je ale mnohem více. Jde například o Masarykovu ulici, kde řidiči pravidelně povolenou rychlost překračují, ale také o Kouřimskou ulici v lokalitě u nemocnice nebo silnici pod Kaňkem ve směru do města.