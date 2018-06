Na dobu největší slávy vzpomínali v Kutné Hoře opět Královským stříbřením

Farmaceuti Farmaceut. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme farmaceuta do lékárny U nemocnice na částečný (poloviční) úvazek., Požadujeme: odbornou způsobilost, specializační vzdělávání výhodou., Nabízíme: dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, závodní stravování. , Bližší informace na tel. 327 503 174, PharmDr. Hejský. Pracoviště: Oblastní nemocnice kolín, a.s., nemocnice středočeského kraje, nemocnice kutná hora, Vojtěšská, č.p. 237, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Jitka Novotná, +420 327 503 497.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači v prodejnách Prodavači do rychlého občerstvení. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pro neustálé rozšiřování rekreačního a sportovního střediska Zbraslavice U Starého rybníka hledáme prodavače/prodavačku do rychlého občerstvení, brigáda, DOPP, PP. Minimální věk 18 let. Možnost ubytování a stravy zdarma, přátelský kolektiv, zaměstnanecké výhody, odměny. www.zbraslavice.eu, Pouze telefonický kontakt v době od 8:00 - 18:00 hod.., Místo výkonu práce: Zbraslavice 255. Pracoviště: Sicco s.r.o. p1, 285 21 Zbraslavice. Informace: Aleš Navrátil, +420 603 415 112.