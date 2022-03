Na hlavní tah mezi Kutnou Horou a Kolínem se silničáři vrátí už příští týden

Na hlavní tah mezi Kutnou Horou a Kolínem se silničáři vrátí už příští týden. Oprava čtyřkilometrového úseku vozovky od křižovatky na Starý Kolín po odbočku na Malín začala v loňském roce, letos se po zimní technologické přestávce silničáři pustí do zbývajícího úseku od Hlízova po mimoúrovňovou křižovatku Nové Dvory. Hotovo by podle všeho mělo být do konce května.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Doprava na opravovaném úseku silnice I/38 mezi Kutnou Horou a Kolínem. | Foto: Deník/Hana Pilcová

„Pokračovat budeme ve všech opravách, které jsme zahájili v roce 2021 a v tomto roce je máme v plánu uvést do provozu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček s tím, že předpokládaný termín zahájení prací na osmatřicítce je mezi 1. a 4. dubnem. Řidiči ale musejí počítat s tím, že ještě v dubnu začne oprava více jak kilometrového úseku komunikace I/2 mezi Malínem a Novými Dvory. Opravovat se budou také mosty i zmiňovaná mimoúrovňová křižovatka. Most přes říčku Vrchlici těsně před Novými Dvory dokonce půjde k zemi celý a na jeho místě vyroste most zcela nový. PODÍVEJTE SE: Na silničním obchvatu Církvice už roste mostní konstrukce Silnice I/2 bude v tomto úseku uzavřena a řidiči budou jezdit po provizorním mostě. „Oprava povrchu komunikace je plánovaná po jednotlivých úsecích a za provozu s využitím kyvadlově řízené dopravy,“ uvedl Buček.