Na uživatelsky nejčastější dotazy odpověděl koordinátor VHD Kutná Hora Radim Fedorovič.

Od 1. srpna je také Kutnohorsko součástí dlouho připravované integrace? Co je pro cestující tou nejzásadnější změnou?

Bylo zrušeno 73 autobusových linek SID (Středočeská integrovaná doprava) a místo nich bylo zavedeno 38 linek PID (Pražská integrovaná doprava). V samotné Kutné Hoře jezdí místo 28 linek jen 13. To výrazně zjednodušuje celý systém a cestující si nemusí pamatovat tolik linek a jejich složité linkové vedení. Jednou z nejvýraznějších změn rovněž je, že všechny jízdenky jsou přestupní. To znamená, že po dobu její platnosti můžeš cestující z jednoho dopravního prostředku přestoupit na jiný. To dříve v Kutné Hoře nebylo. Jakmile vystoupil z autobusu, jízdenka přestala platit, třebaže jel jen jednu zastávku.

Cestující si stěžují i na vyhledávání spojení v IDOSu? Co byste jim poradil?

Při vyhledávání autobusového či vlakového spojení v rámci systému PID je nejvhodnější použít mobilní aplikaci PID lítačka, která cestujícímu nabídne i zakoupení jízdenky či předplatního kuponu.

Příklad. Do Prahy z Kutné Hory běžně necestuji, ale chystám se tam na výlet či jednodenní návštěvu k lékaři. Kde a jak si mohu koupit jízdenku a na co všechno mi bude platit?

Jízdenku PID je možné zakoupit v mobilní aplikaci, pokladně Českých drah nebo u řidiče autobusu. Cestující nastoupí do autobusové linky 802 na Palackého náměstí v Kutné Hoře a zakoupí si jízdenku na 11 pásem. Ta má časovou platnost 5 hodin a od srpna stojí 110 Kč. Dojede si na nádraží v Kutné Hoře, kde přestoupí. Jízdenka platí na všechny vlaky, které zde zastavují. V Kolíně až na malé výjimky je možno cestovat s většinou vlaků ČD (pozor na IC a EC). Které vlaky je možné použít, umí rozlišit právě aplikace PID lítačka. Využít je možné i vyhledávač IDOS. Zde upozorním, že je nutno pro nalezení vhodného spojení zvolit jako "Spojení" Pražskou integrovanou dopravu (v mobilní aplikaci vyberte "Praha + PID"). V Praze pořád ta samá přestupní jízdenka platí po dobu své platnosti na metro, tramvaje i autobusy. Pokud si zakoupí přestupní kupon pro Kutnou Horu (pásmo 7), případně třeba pro Kutnou Horu a Kolín (pásmo 7 a 6) kupuje si jednotlivé jízdenky do Prahy o tato pásma ponížená, tedy uspoří.

Dá se říci, že spojů výrazně přibylo a to i o víkendu, včetně okrajových městských částí?

Ano, došlo k celkové optimalizaci veřejné hromadné dopravy. Počet linek se snížil kvůli zjednodušení, ale celkový počet spojů narostl. Na Kutnohorsku jste se do konce července až na výjimky nemohli setkat s žádnými víkendovými autobusovými spoji. MHD v Kutné Hoře jezdila jen jednou za hodinu. Od srpna s příchodem PID se situace výrazně zlepšila. Konečně se cestující dostanou autobusem třeba na zámek Kačina či do Čáslavi. Přes Kutnou Horu jezdí ve vzájemném prokladu linky 801 a 802 každých 30 minut.

Jak to bude od září se školními autobusy? Kolik jich bude jezdit?

Při plánování nového systému jsme se snažili zohlednit potřeby žáků a studentů kutnohorských škol. Velká část z nich se tak dočká lepšího spojení, ať již přímého či s přestupem. Děti ze Základní školy Žižkov či studenti Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře mohou nově využít linek 802 nebo 785 a do/ze zastávky Žižkov, Fučíkova nebo Žižkov, Kremnická (dříve Dům dětí a mládeže). Přímým spojem se sem nově dostanou i děti z Grunty, Libenic nebo Kolína.

Jak to bude s dosavadními průkazy pro studenty - budou stále platit a lze je nahradit Lítačkou?

Současné čipové karty platí do konce své platnosti. Všem vřele doporučuji zajistit si PID Lítačku. Tu je možné nechat si vyhotovit na nádraží v Kolíně nebo Čáslavi, která pro cestující z regionu slouží jako nejbližší fyzická místa PID. Také si ji lze objednat poštou přes webové stránky www.pidlitacka.cz. Další možností je při zaregistrování na webu sám si během pár vteřin nahrát kupon na svoji platební kartu či In Kartu ČD (tzv. identifikátor). Poslední variantou je použití mobilní aplikace PID Lítačka. V autobuse či vlaku pak řidiči nebo průvodčímu cestující ukazují QR kód v mobilním telefonu. Úhradu předplatních kuponů na měsíc, kvartál nebo rok je možné provést platební kartou nebo převodem na účet. Identifikátorů Lítačky je možné mít několik. Pokud cestující doma zapomene kartu PID Lítačka, může použít mobilní telefon nebo platební kartu. Pakliže některý z identifikátorů ztratí, na webovém portálu www.pidlitacka.cz si jej sám jednoduše zablokuje a aktivuje nový.

Zdražilo jízdné a o kolik?

Jízdné zdražilo od 1. srpna v celém kraji i v Praze z rozhodnutí představitelů Středočeského kraje a hlavního města Prahy v systému PID i SID. Nijak nesouvisí s integrací Kutnohorska do PID, zdražilo by tak jako tak, termíny se náhodou sešly. V principu však PID přináší oproti SID úspory. Hodně cestujících dojíždějících z/do Kutné Hory tak nakonec platí i po zdražení méně, než kolik platili do konce července. Pakliže si pořídí PID Lítačku, ušetří ještě více. Na Kutnohorsku lidé nebyli zvyklí zakupovat si předplatní kupony a je to škoda, díky nim mohou výrazně ušetřit.

Další informace cestující najdou na vhd.kutnahora.cz.