Na kolik letos přijde kapr a kde ho lze ještě sehnat?

Kutnohorsko – Vánoce ťukají na dveře a ve většině rodin finišují poslední přípravy, včetně nákupu surovin na štědrovečerní stůl. Tam má své nezaměnitelné místo také kapr. Kde ho lze na Kutnohorsku ještě sehnat a bude jeho cena stejná jako loni? Podle všeho se ceny oproti loňsku příliš nezměnily, i když někteří prodejci o pár korun podražili.

„Ceny jsou v podstatě stejné jako loni, zvedly se maximálně o dvě koruny za kilogram ryby,“ uvedl jednatel Městských lesů a rybníků Kutná Hora Stanislav Peroutka. Na Vánoce bude podle Peroutky připraveno zhruba 200 metráků kaprů a v menším množství také amuři, štiky a pstruzi. Kádě budou ale i letos v centru Kutné Hory chybět.

„Ryby prodáváme na sádkách v Opatovicích I. V centru města se nám to absolutně nevyplatí, vytlačili nás odtud jiní prodejci, kteří prodávají i u obchodních řetězců. Když jsme měli kádě s rybami v centru naposledy, tak jsme prodali asi jen pět metráků. Lidé jsou zkrátka zvyklí nakupovat u obchodních domů,“ vysvětlil Peroutka.

Podle něj jsou letos kapři pořádní macci a jejich váha se v průměru pohybuje mezi dvěma a půl a třemi a půl kilogramy. Cena kapra první třídy, tedy toho do 2,5 kilogramu, začíná na 75 korunách za kilogram, cena kapra výběrového, tedy toho s váhou nad 2,5 kilogramu začíná na 82 korunách za kilogram. Ceny se ale u každého prodejce mírně liší, prodejci u obchodních řetězců navíc nabízejí i malé kapry s váhou do kila a půl.

Těch je ale obvykle jen malé množství a bývají rychle vyprodaní. Jejich cena se ale pohybuje kolem 69 korun za kilogram a jde tak o dobrý marketingový tah. Lidé se u takové kádě zkrátka zastaví, a když není k dostání kapr malé velikosti, koupí toho většího. Jenže rozdíl ceny je oproti sádkám výrazný. Zatímco kapra první třídy do 2,4 kilogramů lidé pořídí kolem 90 korun za kilogram, výběrový kapr nad 2,4 kilogramů už vyjde na 96 korun za kilogram. Prodejci si navíc účtují i další práce jako je usmrcení, kuchání, škrábání a uříznutí hlavy. Takový kompletní servis klidně vyjde i na 70 korun.

O tom, že ryba patří na štědrovečerní stůl, není vůbec pochyb. Na české talíře se ale čím dál častěji kromě kapra dostávají i jiné ryby. To potvrzuje i Vlastimil Krtil z Rybářství na Bylance. „Nabízíme štiky, sumce, líny a amury. Zájem o ně je, candáti už jsou kupříkladu úplně pryč,“ prozradil majitel kutnohorského rybářství. Všechny ryby jsou prý zatím k dostání, ti, co ale jejich nákup nechají na poslední chvíli, by si podle Vlastimila Krtila měli raději udělat rezervaci.

Kutná Hora

Sádky Opatovice I.

Prodej zahájen, kapr I. třídy 75 korun/kg

kapr výběrový 82/kg



Rybářství na Bylance

Prodej zahájen, kapr 85 korun/kg

pstruh 145 korun/kg

štika 250 korun/kg

sumec 250 korun/kg

Kapr:

• usmrcení, vykrvení – zdarma

• odšupinování/stažení kůže, vykuchání, úprava hlavy a vnitřností na polévku) - 40 korun

• stažení kůže, odříznutí svaloviny od páteře a žeberních kostí, úprava hlavy a vnitřností na polévku - 60 korun



Obchodní centrum Billa

Prodej zahájen, kapr malý 69 korun/kg

kapr střední 90 korun/kg

kapr velký 96 korun/kg

Kapr:

Zbavení života – 20 korun

Kuchání – 30 korun

Uříznutí hlavy – 20 korun

Odploutvení – 10 korun

Vnitřnosti – 25 korun/10 dkg

Hlava – 25 korun/kus



Zruč nad Sázavou

Na házené:

Prodej začne v pátek 22. prosince

22.12 9 - 14 hodin

23. 12. 9 - 12 hodin



V rybárně na náměstí MUDr. Svobody

Prodej začne ve čtvrtek 21. prosince

21. 12. 12 - 16 hodin

22.12. 9 – 16 hodin

23.12 9 – 16 hodin

Uhlířské Janovice

Kádě ve městě nebudou. Ryby lze nakoupit na sádkách.

Sádky Vavřinec

Prodej zahájen, denně od 8 do 17 hodin, kapr jednotná cena 82 korun/ kg

Sádky Ostašov

Prodej zahájen, pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin, kapr jednotná cena 75 korun/kg

Čáslav

Obchodní centrum Kaufland, prodej zahájen