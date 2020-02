„Celé to vychází z principu kolektivního dopadu. Eduzměna sdružuje dárce za účelem jednoho projektu. V současné době je sehnáno přes 130 milionů korun a počítá se s tím, že by se mohli zapojit i dárci v regionu,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti) jako zástupce zřizovatele.

Projekt Eduzměna se prozatím netýká žádných konkrétních projektů, jeho ambicí je systémová změna školství. „Jde o čtyři základní pilíře, o které se školství opírá: zřizovatel, ředitel, učitel a rodič. V centru toho by měl být žák,“ vysvětlil Šnajdr.

Do budoucna by tak mohly školy mít například jakéhosi tajemníka, který by školu řídil po administrativní stránce a ředitelé by se mohli naplno pedagogickému vedení. A díky Eduzměně by na to mohly být peníze. Projekt by měl ale přinést v průběhu let i celou řadu dalších změn, které budou samotní ředitelé, ale i rodiče a žáci vidět jako přínosné.

Kutnohorsko bylo nadačním fondem vybráno v lednu jako pilotní region na pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání z celkem osm regionů z celé republiky. Hlavním cílem Eduzměny je podpořit rozvoj všech škol na vybraném území a u dětí docílit zlepšení vztahu k učení a škole.