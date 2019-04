Poprvé v historii cvičení, jež se koná pravidelně od roku 2015, budou vojáci nacvičovat také obranu proti balistickým raketám. „Cvičení se budou účastnit jednotky, které mají schopnost aktivně čelit napadení balistickými raketami. Ostatní jednotky budou adekvátně reagovat na útok formou pasivní obrany,“ uvedl podplukovník Alan Dubový, který bude v Polsku řídit činnost českých vojáků.

Na taktické cvičení navážou bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů. Z hlediska množství cvičících jednotek, zbraní i počtu protiletadlových řízených střel se bude jednat o největší střelby v historii NATO. Střílet se bude ve dne i v noci, z dvanácti různých protiletadlových systémů z výzbroje několika armád NATO. Odpáleny budou téměř dvě stovky řízených střel.

Útok balistickými raketami bude skutečně jen simulován, žádné balistické rakety nebudou během cvičení odpalovány. České vojáky čeká při střelbách několik novinek. Tou první je to, že se bude jednat o taktickou střelbu, do které se zapojí dva prostředky 2K12 KUB i RBS-70. Další premiérou bude to, že obsluhy systému 2K12 KUB budou střílet na nový typ terče.

Bojové střelby proběhnou již za necelé dva měsíce na polském polygonu Ustka. Vojáci se na ně od března připravují na letecké základně v Čáslavi. Díky množství letadel ve vzduchu pilují své schopnosti, které spočívají v rozpoznávání, zachytávání a cvičném sestřelování cílů. Tento týden vojáky čekají zápočtové střelby. Během nich budou přezkoušeni komisí, která rozhodne, jestli budou připuštěni k bojovým střelbám.