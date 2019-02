Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Ve čtvrtek 31. ledna se na Základní škole T.G. Masaryka Kutná Hora nejen předávalo pololetní vysvědčení, ale od rána zněly školou bubny. V tělocvičně probíhala totiž interaktivní show DrumCircle. Do skupinového bubnování byli postupně vtaženi nejen všichni žáci, ale i pedagogové.

Projekt Bubny do škol založil zkušený lektor a facilitátor Tokhi, bubeník a perkusista působící na mezinárodní scéně. V České republice spolupracoval s nejlepšími umělci, například Karlem Gottem, Pavlem Šporclem, Laurou a jejími tygry, Markem Ztraceným, Support Lesbiens, Vlastou Rédlem a dalšími.

Jeho lektorem v této oblasti je Arthur Hull, “otec” moderní metodiky Drum Circle bubnování a mezinárodní guru, původem z USA. Tokhi je také oficiálním zástupcem největšího výrobce perkusí. Spolu s nimi vyvíjí i bubny a nástroje nejvhodnější na skupinové aktivity.

Co je to DrumCircle? Jedná se o interaktivní zábavnou show, uvolnění a v neposlední řadě alternativní výuku ve formě skupinového bubnování. Žákům a pedagogům se s pomocí lektora podařilo vytvořit hudební orchestr. Nejde ale primárně o rozvoj hudebních dovedností, nýbrž o posílení sociálních vztahů.

Je vědecky dokázáno, že bubnování propojuje pravou a levou hemisféru a vypíná analyzující část mozku. Informace po společném bubnování se lépe vstřebávají a dostávají se i do podvědomí. To je důvod, proč se bubnování využívá na školách po celém světě. I my jsme si ho parádně užili.

Zdenka Mačinová