Na městských zakázkách chce pracovat čím dál méně firem

Střední Čechy – Nedělej vlny. To vzkazuje policie všem, kteří vyrážejí na vodní toky i plochy na plavidlech, jež nejsou poháněny vesly, pádly či šlapáním. A myslí to doslova. Právě tak pojmenovala svou kampaň zacílenou na vůdce plavidel, kteří se chovají, jako by jim postavení kapitána stouplo příliš do hlavy. A takových lze na Vltavě potkat dost. I na Labi, byť nejde o vodní cestu tolik zatíženou rekreačním provozem.