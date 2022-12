„Peníze, které tu získáme, využijeme čistě na léčbu zvířat. Všichni ve stanici to děláme dobrovolně, proto se snažíme prostředky využít, jak nejlépe to jde. Moc za ně všem děkujeme,“ řekl Ondřej Pelikán ze záchranné stanice.

Závodilo se, i když sněžilo a bylo lehce pod bodem mrazu. Děti a s nimi někteří dospělí běželi nebo šli ve třech věkových kategoriích. První dvě kategorie ve věku od jednoho roku do pěti let a od pěti do deseti let čekal jeden okruh, a starší děti do 15 let si okruhy daly rovnou dva. Každý si bez ohledu na výkon odnesl malý dárek.

Organizátoři pak v závěru závodu předali záchranné stanici Lipec 8.855 korun.