„Nárůst je způsoben začátkem školního roku, kdy mezi testovanými hrají prim právě žáci a zaměstnanci škol,“ doplnil.

Odběrové místo v prostoru za bývalou vrátnicí je otevřeno ve všedních dnech mezi sedmou a devatenáctou hodinou, o víkendech do patnácti hodin. Testovat se tam mohou nechat pacienti, indikovaní praktickými lékaři nebo hygieniky, i samoplátci. Ti se ale musí předem telefonicky objednat, a to pouze ráno mezi osmou a devátou hodinou. Termín dostanou nejpozději do 48 hodin, výsledky pak do 24 hodin od odběru.

Pacienti se žádankou se mohou objednat i on-line. Volných termínů je dost, například ve čtvrtek odpoledne bylo možné získat termín ještě na týž den, na pátek bylo přes on-line formulář volných třiašedesát míst.

Kutnohorsko patří v kraji k nejméně zasaženým regionům. Aktuálně se počet nakažených drží pod hranicí čtyřiceti.