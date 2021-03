„Nic ještě není definitivní, zvažovali jsme možnosti, kdyby to situace vyžadovala. Já jsem navrhoval například internát, oslovit bychom ale mohli také některé hotely. Jednou z možností byla i ubytovací část sportovní haly Klimeška,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Podle ředitele Nemocnice Kutná Hory Petra Geřábka se sice zdejší kapacita dotýká stropu, situace se ale doslova mění z hodiny na hodinu. „V jedné chvíli máme třeba jen dvě volná lůžka pro pacienty s covidem, ale za chvilku je to šest, protože stav některého z pacientů umožní, aby šel domů. Mezitím nám ale pošlou dva pacienty z kolínské nemocnice, kteří vyžadují intenzivní péči,“ popsal náročnou situaci Geřábek.

Právě Oblastní nemocnice Kolín vyhlásila ve středu 3. března stav hromadného postižení osob. To znamená, že zařízení se již dostává do situace, kdy poskytování péče neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče.

„Platí to samozřejmě i pro nás, jsme součástí kolínské nemocnice. Je to hlavně z toho důvodu, aby se nemocnice chránila, a to i po právní stránce, a mohla mobilizovat své síly a pracovat. Na covidovém oddělení na interně například pracují chirurgové, vysokoprůtokové oxygenátory máme i na standardních pokojích, což není za normálních okolností běžné. Co se ale péče týče , tak se prakticky nic nezmění, pacienti se nebudou válet po chodbách, to se nestane,“ ujistil Geřábek.

V kutnohorské nemocnici fungují v tuto chvíli dvě covidová oddělení pro 50 pacientů, pro přijímání dalších se nyní uvolňuje oddělení LDN. „Některé pacienty z LDN jsme propustili domů, s jinými, kteří nevyžadují akutní zdravotní péči nám pomohl Domov Barbora, pomoc přislíbil i Domov pro seniory v Uhlířských Janovicích,“ uvedl Geřábek.

Ředitel kutnohorské nemocnice zároveň zdůraznil, že současný stav hromadného postižené osob není primárně směřován k nedostatku lůžek, ale personálu a technickému zázemí. „Může se stát, že si sáhneme na nedostatek ventilátorů. Druhým aspektem je skutečnost, že ne každá sestra je pro obsluhování ventilátoru vyškolená, můžeme proto personálně narážet,“ vysvětlil Geřábek a zdůraznil, že kutnohorská nemocnice současně přijímá i necovidové pacienty. I tady je ale na hranici svých možností, jeden pacient v současné chvíli musí ležet na přistýlce.