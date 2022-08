Silnici u Malína čeká oprava. Most přes Vrchlici padne, na místě vyroste nový

„Jedná se o 330 metrů komunikace na průtahu Malínem v ulici Novodvorská; přibližně mezi mostem přes železnici a ulicí Mincovní,“ upřesnil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. S tím, že nynější termín má zhotoviteli umožnit stihnout opravy od průtahu Malínem až po most přes silnici I/38 (a to včetně jedné větve tamní mimoúrovňové křižovatky) do začátku období zimní údržby.

Řidiči se tak zde setkají s dopravním omezením: pracovat se bude za provozu po polovinách vozovky, kdy jezdit se bude kyvadlově jedním jízdním pruhem. Pro zajištění maximální plynulosti provozu budou přes den v místě stavby dopravu řídit pověření pracovníci zhotovitele v roli regulovčíků, schopní operativně reagovat na intenzivnější provoz v některém směru.

Buček současně připomíná, že postup prací na silnici I/2 je provázán s nedalekou stavbou na spojnici Kutné Hory a Čáslavi, tedy na silnici I/38: s dokončováním církvického obchvatu. „V mezidobí plánujme v rámci výstavby obchvatu Církvice uvést do provozu most přes železniční trať na přeložené silnici III/03321 – a tím otevřít tuto komunikaci ve směru na Kutnou Horu,“ upřesnil. S tím, že na úterý 30. srpna se na tomto mostě plánují zatěžovací zkoušky. Nový most by tak veřejnosti měl začít sloužit již zanedlouho. „Probíhá zde intenzivní pracovní činnost směřující k jeho brzkému uvedení do provozu,“ potvrzuje Buček.