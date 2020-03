Jsou tací, kteří mají z vládou nařízených preventivních opatření dost možná i radost. Žákům a studentům začaly „virové“ prázdniny a mnozí z nich už plánují, co v době neplánovaného volna podniknou. O něco hůř už jsou na tom rodiče menších dětí, kteří potřebují chodit do práce a děti jim nemá kdo pohlídat.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Všude se o tom mluví a píše, jako by to byl konec světa. Jenže není. S největší pravděpodobností virové prázdniny za nějaký čas skončí, rodiče se vrátí do práce.