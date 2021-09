Město se o vybudování parkoviště na Šipší snaží už několik let. Dlouho tomu bránilo i vlastnictví pozemků, které nepatřily městu, nýbrž Státnímu statku Čáslav. Nakonec se je ale městu podařilo získat. O koupi klíčových pozemků od Státního statku Čáslav rozhodli městští zastupitelé v březnu roku 2018.

/FOTOGALERIE/ Na podzim by obyvatelé kutnohorského sídliště Šipší měli mít k dispozici dvaačtyřicet nových parkovacích míst. Nově vznikající parkoviště bude ze zámkové dlažby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.