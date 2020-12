„Ještě pořád jsou řidiči, kteří mají letní pneu a potřebují přezout. Naštěstí už máme hlavní nápor, kdy byla čekací doba i 14 dní, za sebou. Teď si zákazníci počkají maximálně 48 hodin. Někdy se nám podaří přezout ještě týž den do odpoledne,“ uvedli zaměstnanci z AutoCombi v Kutné Hoře.

Bez práce nejsou v tomto směru ani v Pneuservisu Koudelka v Čáslavi. „Pořád máme co dělat, řidiči s letními gumami jezdí pořád. Ale situace už je v tuto chvíli poměrně dobrá. Když řidiči nyní přijedou, zdrží se ve frontě maximálně dvou, tří aut,“ popsal situaci pracovník čáslavského servisu.

Situace je podobná i v sousedním Kolíně, kam se řada řidičů z Kutnohorska kvůli přezutí pneumatik běžně vydává.

„Podobných opozdilců je stále dost, je to prakticky na denním pořádku, takže nás další telefonáty nepřekvapují,“ shrnul Jan Chlád z Best Drive Kolín v Pražské ulici s tím, že hlavní sezóna už opadla. Také v pneuservisu George Kolín v Polepské ulici přezouvání ještě běží, ale po dvou měsících návalu se teď čeká maximálně dva dny, někdy je objednání i do druhého dne.

Policisté přitom varují, že zimní výbava je povinná nejen v lokalitách, kde to nařizuje dopravní značka, ale i v nižších polohách, když tomu odpovídá charakter počasí. A s ním se tento týden přesně počítá.

„Kritická hranice pro použití zimních pneumatik je 7 °C, kdy se výkon letních pneumatik výrazně zhoršuje. Pokud teplota klesne pod 7 °C, je nejvyšší čas k přezutí zimních pneumatik,“ poznamenala policejní tisková mluvčí Vendulka Marečková.

Zimní pneumatiky mají navíc podle ní v současném charakteru počasí podstatně kratší brzdnou dráhu než ty letní. „Za zhoršených podmínek to na silnici prostě více klouže. To ví každý řidič. Ne každý řidič si už uvědomuje, že letní pneumatika provozovaná v zimním období s klesající teplotou tuhne a tvrdý povrch pneumatik nejenže hůře přilne k povrchu vozovky, ale také více klouže. To je jeden z hlavních důvodů proč v zimě používat jen zimní pneumatiky,“ zdůraznila mluvčí.