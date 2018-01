Na Silvestra měli opět záchranáři plné ruce práce

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ – Opět po roce zažili záchranáři jeden z nejnáročnějších dnů své služby v roce. Tím byl Silvestr. „K oslavě příchodu nového roku totiž zkrátka patří zvýšená konzumace alkoholu a jím podporovaná mnohdy až frenetická zábava,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Ohňostroj. Ilustrační fotoFoto: Vladimír Havlíček

Tato zábava ale bohužel každoročně končí řadou úrazů z pádů či od petard a dělobuchů. „Nejčastější zranění, která neopatrnou a neodbornou manipulací vznikají, jsou tržná poranění a popáleniny obličeje, horních končetin a nebo poškození sluchu,“ dodala Effenbergerová.

Z Kutnohorska vyjížděli záchranáři například do jednoho rodinného domu, kde pán spadl na hlavu. „Muž jevil známky požití alkoholu. Záchranáři jej ošetřili, muž ale podepsal reverz, a tudíž nebyl odvezen do nemocnice,“ řekla mluvčí středočeských záchranářů.

O tom, že pyrotechniku měli v rukou i ti, co ji berou na lehkou váhu, se přesvědčila také Kateřina Nováková z Kutné Hory. „Silvestr mám moc ráda. Vítám, že ohňostroj od radnice je připraven až 1. ledna navečer. Věděla jsem ale, že spousta lidí bude odpalovat i na kutnohorském náměstí o půlnoci, a proto jsem se tam s přáteli vydala,“ řekla.

To ale ještě nevěděla, co na náměstí zažije. „Nejdříve bylo vše v pořádku. Někteří lidé odpalovali, jiní se jenom koukali. Však také bylo na co se koukat,“ upřesnila. O půl hodiny později ale již tak nadšená nebyla. „Poté začali lidé, kteří byli s největší pravděpodobností již opilí, střílet petardy a dělobuchy do lidí,“ dodala.

Podle ní to pak bylo na kutnohorském náměstí už o strach. „Někdo ječel, někdo dokonce utíkal. Našli se ale i tací, co se tomu jen hlasitě smáli. Proto jsem náměstí rychle opustila,“ řekla.

Podobnou zkušenost má z minulého roku i Alena Francová. „S pyrotechnikou by opravdu neměli zacházet lidé, kteří jsou v podnapilém stavu. Přesto, že je každoročně varování na každém rohu, včetně novin, internetu a televize, spousta lidí se toho nedrží,“ řekla Alena Francová. Ta se šla na kutnohorské náměstí podívat o půlnoci v minulém roce. „Už po pár minutách mi bylo jasné, že s pyrotechnikou zachází lidé, kteří nejsou střízliví. Považuji za velké štěstí, že se tehdy nikomu nic nestalo. Viděla jsem na vlastní oči hned několik nebezpečných manévrů,“ dodala. V letošním roce vše sledovala raději jenom za oknem.

Další obyvatelka Kutné Hory zažila velmi nepříjemnou zkušenost s pyrotechnikou na Silvestra před pár lety. „Stalo se to tak rychle. Stáli jsme v davu, když znenadání někdo začal házet petardy do lidí,“ řekla Kristýna Doležalová. Ta od té doby téměř neslyší na levé ucho. „Všichni by si měli uvědomit, že zdraví mají jenom jedno,“ dodala smutně.

Záchranáři ve Středočeském kraji kvůli Silvestru posílili směnu operačního střediska o dva dispečery. „Při dvanáctihodinové službě zvedalo a vyhodnocovalo telefonáty na tísňové lince 155 deset operátorů,“ dodala.