Už brzy by na sídlišti Šipší v Kutné Hoře mělo vyrůst šestačtyřicet nových parkovacích míst. Vše bude záležet na tom, jak rychle se podaří společnosti CETIN přeložit optický kabel. Radnice by ale nové parkoviště chtěla mít hotové do podzimu.

Sídliště Šipší v Kutné Hoře | Foto: Deník

„Nejpozději do konce roku bychom chtěli mít hotovo. Společnost CETIN na to přeložení musí mít projekt, takže to není tak jednoduché, podobně nám to z jeho strany vázne i při rekonstrukci Masarykovy ulice,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).