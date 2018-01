Na Skalce vyrostly patníky kvůli bezpečnosti

Kutná Hora /OBRAZEM/ - Už tak komplikovaná doprava díky uzavřenému malínskému nadjezdu je nyní ještě komplikovanější. Paradoxně za to může snaha o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místě křižovatce na Skalce, která je „vyhlášená“ svou nebezpečností a dlouhými kolonami.

Právě ty si řidiči jedoucí z Kaňku směrem na Čáslav krátili provizorním odbočovacím pruhem přes částečně travnatou plochu. Jenže s tím je teď konec.

V křižovatce totiž vyrostly patníky, které sice umožní odbočovat řidičům jedoucím z Kaňku současně směr Kolín i Čáslav, prostor pro odbočování doprava se ale výrazně zmenšil. A to zejména v dopravní špičce znamená cenné metry v koloně, které se teď díky tomuto zásahu ještě zvětšily.

„Reagovali jsme na četné stížnosti a telefonáty občanů, kteří si stěžovali, že je křižovatka v noci při jízdě od Kolína a Čáslavi špatně vidět. Situaci jsme konzultovali s dopravní policií a technickým oddělením a pak jsem o umístění patníků požádal Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

To potvrdil i zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu PČR Kutná Hora Libor Koleček. „V noci skutečně nebyl vidět tvar křižovatky, přehlednost ještě zhoršuje zničený asfalt. V místě má být umístěné vodorovné značení, to lze ale udělat, až to umožní klimatické podmínky, v zimě to nejde. V tuto chvíli jej tak nahrazují právě patníky,“ vysvětlil Koleček.

Sám Viktora ale připustil, že patníky, které v noci svítí, nebyly umístěny úplně podle jeho představ. „Měly být tak o dva metry dále, aby byl zachován provizorní odbočovací pruh. Budu znovu volat na ŘSD,“ řekl Josef Viktora. Řidiči jezdící přes Skalku by se tak podle všeho měli dočkat nápravy. Razantní změnu by měl přinést nový kruhový objezd, jeho výstavbou se ale začne nejdříve po zprůjezdnění malínského nadjezdu.