„Stadion teď jede v úsporném režimu, pokud bychom otevřeli pro pár dětí, které by mohly individuálně trénovat, navíc v rouškách, tak se nám to nevyplatí. Náklady by se zdvojnásobily,“ uvedl vedoucí sportovního areálu ve Vodrantech v Čáslavi Luboš Klinkáček, který má na starosti i zdejší ledovou plochu.

Od třetího stupně se znovu budou moci rozjet i amatérské soutěže bez diváků. Jenže otevřít zimní stadion za stávajících podmínek by znamenalo velké ztráty. „V omezeném režimu se nám podařilo snížit náklady na minimum – netopíme, neděláme úpravy ledu. Oproti loňskému říjnu a listopadu jsme tak paradoxně padesát tisíc v plusu,“ vysvětlil Klinkáček.

Vysoké náklady

Pokud by ledovou plochu v Čáslavi otevřeli, šly by nezbytné částky do statisíců. K nákladům na provoz by se totiž přidaly ještě ty mzdové.

„Čerpáme teď na zaměstnance podporu Covid2. Pokud bychom otevřeli, nejen že bychom o ni přišli, ale náklady by stouply ještě o ty mzdové. Pak by se provoz pohyboval kolem tří set tisíc měsíčně,“ uvedl vedoucí areálu s tím, že provoz zimního stadionu je městem dotován každý rok. Místní hokejový klub HC Čáslav platí za pronájem plochy paušál třicet tisíc korun ročně, příjmy ze vstupného a pronájmů ale nyní nejsou.

Situace není růžová ani u veřejného bruslení. Lidé by museli bruslit v rouškách a navíc v omezeném počtu. Provozovatelé si nedovedou představit, že by za stávající situace mohlo veřejné bruslení fungovat.

Až ve druhém stupni

A to ani v případě, že by zimní stadiony měly stejnou výjimku jako bazény: tedy ne pouze 10 lidí uvnitř, ale jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Otevřít by se podle nich vyplatilo až ve druhém stupni systému PES. Tam ale Česko podle všeho do Vánoc neposkočí. Uzavřený tak od 12. října zůstává i kutnohorský zimní stadion.

V Kutné Hoře se nekonají tréninky ani zápasy. Led ale na zimním stadionu stále udržují, aby byl v případě příznivé epidemiologické situace pro veřejné bruslení připraven.

„Led se musí udržovat, nechat ho rozpustit a pak nahazovat zpátky opětovným chlazením by bylo složité a především nákladné,“ vysvětlil Ota Morawski z odboru správy majetku místní radnice, který má na starosti správu sportovišť.

I v Kutné Hoře se náklady na provoz zimního stadionu pohybují kolem tří set tisíc korun měsíčně.