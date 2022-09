Celou akcí prováděla Simona Babčáková a netajila se přitom svými sympatiemi s potřebou některé věci ve školách lépe nastavit. „Kde je v české škole ta bytost, ten člověk a zájem o jeho potenciál a příběh?" ptala se. I o posílení různých přístupů k různým dětem Eduzměna usiluje. „Naším cílem také je, aby se děti na svém vzdělávání aktivně podílely," řekla Zuzana Křivánková, tisková mluvčí kutnohorského týmu Eduzměny. „Nenechávejte to jen na školách, každý z nás je potřeba k tomu, aby se ve vzdělávání něco změnilo," apelovala na účastníky.

Propojení těch, kteří by systém rádi aktivně měnili, se zřejmě zdařilo. „Poznala jsem se tu s další učitelkou, bylo zajímavé vyměnit si zkušenosti s integrací ukrajinských dětí u nás a u nich ve škole," pochvalovala si například kolínská pedagožka Lída Charvátová. „Bavila mě stezka mezi stromy, kde jsme měli kreslit, jakou bychom si přáli školu a co je pro nás v ní důležité," řekl sedmiletý Štěpán. A co na obrázek namaloval on? „Své přátele", smál se. Petra, také učitelka, ocenila, že zde byly na jednom místě odborné i zábavní stánky zaměřené na děti ale i na rodiče a také organizace, které pomáhají v oblasti duševního zdraví. „Sama působím ve Scio škole v Praze a zajímalo mě, jak na to chce jít Eduzměna," shrnula.

Hosty přilákali i hudebníci, tedy Baruš Míma, Pískomil se vrací a studenti Gymnázia Jiřího Ortena Upsidedown. Jejich příznivci se odpolednem protančili až k samému večeru, kdy hosty pozdravil i Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu Eduzměna. „Věříme, že změna je možná právě efektem sněhové koule," řekl. Setkání na Kačině tuto kouli roztočilo zase o trošku víc.

Autor: Lucie Römer