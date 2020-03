Vlašský dvůr bude také nově střežit rozsáhlý kamerový systém – na provoz před budovou i uvnitř ní bude dohlížet dvaapadesát kamer. „Expozice se bohužel nestihnou do sezony, zadávací dokumentace se protáhla od zhotovitele, který je vysoutěžil,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Z hlediska dodavatele jsou expozice rozděleny na tři části, zvlášť budou dodávány truhlářské práce, hardware a software a obsahová náplň. Jejich součástí bude rovněž 3D model, na který se bude promítat videomapping. „Rada města už na jeho zhotovení schválila výsledek výběrového řízení, bude součástí plánovaných expozic,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Nově bude také zpřístupněna věž Vlašského dvora, kde doposud sídlily kanceláře městského úřadu a které byly přestěhovány do náhradních prostor. „Věž je zcela zrekonstruovaná, jsou v ní repasovaná okna. Měly by v ní být umístěny volně přístupné expozice. V projektu je navrženo, že by měl být přístup zajištěn pomocí turniketů,“ vysvětlila místostarostka.

Hlídat by je měl právě nový kamerový systém. Mezi volně přístupnými expozicemi nebude chybět expozice ke stříbru nebo ta, která připomene historii Vlašského dvora. Věž zároveň návštěvníkům umožní výhled na okolí Vlašského dvora.

Turistům bude přístupná i zdejší kaple. „Kaple bude přístupná s průvodcem. Jsou v ní restaurované varhany, což je tak trochu rarita. Jsou funkční a už na nich proběhl varhanní koncert a plánuje se další,“ popsala Doušová.

Přestože je stavební část rekonstrukce Vlašského dvora ukončena, turisté se právě kvůli instalaci expozic všude nedostanou. Průvodcovská služba se to ale snaží kompenzovat rozšířenou nabídkou prohlídek po městě tak, turistům nabídla dostatečně bohatý kulturní program.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce za více než 120 milionů korun je i revitalizace parku pod Vlašským dvorem. Ta by měla být dokončena na jaře. Vedení radnice totiž počítá s tím, že se do parku po několikaleté pauze vrátí Královské stříbření Kutné Hory. To je letos naplánované v termínu 20. a 21. června.