V letních táborech vidí řada rodičů možnost odpočinku po několika měsíčním distančním vzděláváním se svými ratolestmi. Ovšem nad jejich konáním visí otazník – stejně také nad tím, jakou formu budou mít. Hovoří se o tom, že by některé nemusely být vůbec, případně například v menších skupinkách dětí.

Organizátoři se ale shodují, že zatím žádné oficiální informace nejsou a řadu pravidelných účastníků i jejich rodičů informační vakuum mírně znervózňuje.

Řada táborů ale padla. Jedná se třeba o tábor, který se měl odehrávat v Chorvatsku; pořádat ho měl kutnohorský dům dětí a mládeže. „Výjezd za hranice asi nebude možný, navíc se spousta lidí odhlašuje,“ popsal svoji zkušenost Martin Smrkovský, ředitel Domu dětí a mládeže Kutná Hora. Více informací si slibuje od pondělí 25. května. „To bychom se měli dozvědět více. Stále ale doufáme, že se budou moci odehrát příměstské tábory na začátku července,“ řekl.

Situace není o nic růžovější pro skauty. Jak uvedla Johana Klingerová, vůdce skautského Střediska Kutná Hora, skauti vyčkávají, jak se situace vyvine. „Doufáme, že vše poběží v klasickém režimu. Bavili jsme se ale i o variantách, jak udělat tábor na týden v nějakém úspornějším režimu, kdybychom museli termín přesunout z července na srpen,“ uvedla.

Skauti totiž tradičně mají tábor v červenci na dva týdny: starší ale musejí nejdřív pár dní strávit stavbou tábora a poté jeho rozebíráním. „Je to materiálově náročné, stavíme teepee, nějaké oddíly mají podsady,“ vysvětlila.

Galerie Středočeského kraje má v plánu pořádat příměstský tábor. Jak uvedla Veronika Zikmundová za Lektorské centrum GASK, pokud to bude dle nařízení vlády možné, uskuteční se Ne/Tábory GASK v srpnových termínech, podobně jako v minulých letech. „Přihlášky budou spuštěny, jakmile budeme mít podrobnější informace o možnostech konání letních akcí a bezpečnostních opatřeních,“ uvedla. Organizátoři uvažují také o variantě snížení kapacity u jednotlivých turnusů.

Snižování kapacit táborů ale představuje pro některé organizátory problém. „Neumím si představit, jak jedeme do areálu pro 300 lidí, a fungovalo by se se 40 dětmi,“ řekl Michal Smrkovský, ředitel Domu dětí a mldeže v Kutné Hoře. Podobné to je i jinde.

„Všichni doufají, že se tábor odehraje, jako v minulých letech. Je to vyvrcholení naší celoroční činnosti. Zatím alternativní varianty příliš neřešíme, vyčkáváme, ale brzy se to bude muset začít řešit,“ uvedla Johana Klingerová za kutnohorské skauty. „Jak ale nejsou rozhodnutí daná, tak je těžké vymýšlet něco konkrétního,“ podotkla, že se stále čeká na „oficiální“ instrukce, v jakém režimu budou moci tábory fungovat.

Současná situace způsobuje řadu komplikací, třeba v nemožnosti se jasně informovat s rodiči. „Nevíme, jaký bude zájem z jejich strany. Za normálních okolností by byli obeznámeni s termíny konání našich Ne/Táborů GASK a mohli své děti přihlašovat. Nemůžeme své přihlášky zveřejnit, pokud neznáme podrobnější opatření. Vyčkáváme z důvodu případného snížení kapacity,“ dodala Veronika Zikmundová.