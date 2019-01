Kutná Hora - Pohřešovanou pětašedesátiletou Libuši Drahovzalovou z Kaňku hledají kutnohorští policisté od listopadu minulého roku. A šťastný konec pátrací akce se zdá být stále méně pravděpodobný.

Pohřešovaná Lubuše Drahovzalová z Kaňku. | Foto: archiv Policie ČR

Spekulacím o jejím tragickém konci navíc mírně nahrávají také informace od lidí, kteří ženu dobře znají a léta bydlí v sousedství jejího domu. Nebyla na tom totiž údajně příliš zdravotně dobře.

„Paní Drahovzalová byla podle mě tak trochu podivín. Mluvila zmateně. V domě bydlela ještě se dvěma muži,“ uvedl jeden z jejích sousedů na Kaňku.

„Hlavně prý měla zdravotní problémy. Vím, že špatně dýchala i chodila. Často u domu zastavovala záchranka. Přesto se všude pohybovala jen pěšky, a to i celkem daleko,“ doplnil další soused zmizelé ženy.

Úspěšná zatím nebyla ani jedna z větších pátracích akcí. Po první prosincové oblevě se nechytli ani policejní psi.

„Od samého počátku po ní policisté intenzivně pátrají. Krátce po přijetí oznámení proběhlo několik rozsáhlých pátracích akcí nejen v místě jejího bydliště, ale i v širokém okolí, a to i za použití vrtulníku s termovizí,“ konstatoval policejní mluvčí Daniel Votroubek s tím, že byla prověřena zdravotnická zařízení i v okolních okresech, sady, parky, zalesněná území, nádraží, restaurace a další místa.

„Policisté se snažili o jejím možném výskytu získat informace i od osob, se kterými se stýkala a z okolí jejího bydliště, které samozřejmě důkladně prohledali. I přes veškeré úsilí jsou zatím snahy o její nalezení marné,“ dodal Votroubek.

V minulosti takto policisté podle informací policejního mluvčího pátrali například po pohřešované sedmdesátileté ženě z Čáslavi, která v červenci roku 2010 odešla z místa svého bydliště neznámo kam. Nalezena byla až koncem září na neobydleném místě na okraji Čáslavi, bohužel mrtvá bez cizího zavinění.

Pro zajímavost, jen v roce 2009 pátrali policisté celkem po sto sedmdesáti osobách, z toho sto šedesát jedna pátrání bylo odvoláno. V roce 2010 pátrali po dvě stě čtyřiceti šesti osobách a dvě stě deset pátrání odvolali.

„Policisté – pátrači ze služby kriminální policie a vyšetřování vedou údaje o hledaných a pohřešovaných osobách na okrese Kutná Hora. Pátrá se například po osobách, na které byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, příkaz k zatčení, pátrání po pobytu, které jsou na útěku, či jsou pohřešované,“ upřesnil Votroubek.

Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po Libuši Drahovzalové, která v minulosti často chodila pěšky do Kolína nebo Kutné Hory. Pohřešovaná má štíhlou postavu, má krátké prošedivělé vlnité vlasy, modrošedé oči. Jaké by mohla na sobě mít oblečení, se neví. Hovoří rychle, často zmateně, opakuje se. Kde by se mohla zdržovat, není známo. V případě jakékoliv informace vedoucí k vypátrání pohřešované, mohou občané kontaktovat linku 158 nebo kriminalisty - pátrače na telefonním čísle 974 875 353. Zdroj: Policie ČR