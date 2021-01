Nadační fond Eduzměna podepíše ve čtvrtek 14. ledna v barokní lékárně Galerie Středočeského kraje (GASK) memorandum o spolupráci za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, starosty města Kutná Hora Josefa Viktory, manažera MAS Lípa pro venkov Radka Tvrdíka a ředitele Nadačního fondu Eduzměna Zdeňka Slejšky.

Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna. | Foto: archiv Zdeňka Slejšky

Nadační fond Eduzměna stojí za stejnojmenným projektem, kterým by měl v průběhu následujících čtyřech let přinést do školství na celém kutnohorském okrese 200 milionů korun. Projekt odstartoval loni na jaře a podílel se na technické podpoře rodičů a škol zvláště v době první vlny koronaviru.