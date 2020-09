Společně s celou řadou regionálních partnerů – domem dětí a mládeže, městskou knihovnou, základní uměleckou školou, GASKem a organizacemi jako Divočina, Maják, Zenárna, Klubus, Dítě a kůň a Junák – český skaut se rozhodl v neděli 11. října uspořádat celodenní festival vzdělávání Edufest.

Ten je určen dětem, teenagerům i dospělým, kteří mají chuť vydat se na cestu hrdiny 21. století a postupně si budovat svou postavu získáváním nových kompetencí. Vybaveni mapou a hrací kartou účastníci projdou pět různých stanovišť ve vnitřním městě Kutné Hory. Na každém z nich je čeká zajímavý workshop, kde hráči dostanou příležitost poznat novou schopnost a dovednost a obohatit o ni svou postavu.

Vyvrcholení této hry pak proběhne na centrálním místě v parku pod Vlašským dvorem, kde se všichni mohou zapojit do společného tvoření a zhlédnout divadelní představení. Právě zde se pak chce Nadační fond Eduzměna veřejnosti blíže představit a poskytnout podrobnější informace o zahájeném projektu Eduzměna. Vstup na akci a účast na hře jsou pro všechny zcela zdarma.

Ještě před samotnou akcí se však organizátoři obracejí na veřejnost a především na učitele, žáky a studenty s výzvou, aby nahráli krátký vzkaz o tom, jak si představují školu budoucnosti. Co by se podle nich mělo v budoucnu ve škole vyučovat a jak, co by si ze školy měli žáci odnášet?

Každý, kdo má na budoucí podobu školy a vzdělávání nějaký názor, jej může do 27. září nahrát přes chytrý telefon či libovolné jiné zařízení do maximálně 20 vteřin dlouhé zprávy a nahrávku zcela anonymně uložit na web www.eduzmenaregion.cz/festiva/sdilej-svuj-nazor. Koláž ze sebraných hlasových zpráv zazní na Edufestu v parku pod Vlašským dvorem.

Pořadatelé počítají, že s blížícím se termínem akce zveřejní podrobnosti o programu festivalu. Zájemci se však už nyní mohou seznámit se základními informacemi na webu www.eduzmenaregion.cz/festival nebo na FB Eduzměna Kutnohorsko.