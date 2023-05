/FOTO, VIDEO/ Železná lávka pro pěší, po které už více než sto let přecházejí cestující z jedné strany čáslavského nádraží na druhou, nejspíš skončí ve šrotu. Nahradit ji má podchod, s jehož výstavbou počítá Správa železnic při kompletní rekonstrukci stanice. Čáslavákům se to ale dvakrát nezamlouvá.

Stoletá nádražní lávka v Čáslavi má skončit ve šrotu. | Video: Jana Adamová

Ačkoli modernizaci nádraží Čáslaváci vesměs vítají, za zachování lávky jsou někteří připraveni bojovat. Podle Tomáše Ouředníka z komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch by totiž s lávkou nenávratně zmizel i kus čáslavské historie. O tom, že nádraží překlenovala už v roce 1918, svědčí například dobová pohlednice. „To je úctyhodných 105 let. My jsme pro modernizaci nádraží, ale osud lávky nám také není lhostejný,“ zdůraznil Ouředník.

Někteří Čáslaváci se své lávky vzdát nechtějí

Společně s fanouškem železnice Martinem Žipkem proto vytvořili anketu, jejímž cílem je zjistit, jak se k možné likvidaci lávky staví sami obyvatelé města. Dotazník během prvních čtyřiadvaceti hodin vyplnily stovky lidí, devadesát procent z nich si přeje lávku zachovat. „Moji kluci milují vláčky a když se naskytne příležitost, že tu projíždí TGV či parní lokomotiva tak z lávky je to parádní podívaná a zážitek. Jsem jednoznačně pro zachování lávky,“ uvedla například jedna z dotazovaných obyvatelek města. „Lávka je vlastně historie Čáslavi. Milovaly ji děti i děti jejich dětí,“ napsala další.

Dobová fotografie čáslavského nádraží s lávkou z roku 1918.Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka

Iniciátoři ankety mimo jiné zjišťují i to, zda se čáslavští chtějí do záchrany lávky zapojit aktivně. Podle nich se tak ukáže, zda má smysl zorganizovat například petici, případně referendum. „Chceme otevřít cestu k jednání s městem, respektive se Správou železnic,“ dodal Ouředník.

Že se s lávkou nepočítá, se vědělo dlouho

Projekty k přestavbě nádraží jsou přitom zpracované už od roku 2016, stavební úřad Středočeského kraje ji ale povolil až teď. O tom, že se s lávkou nepočítá, se tak všeobecně vědělo. V roce 2019 o tom dokonce zástupci města debatovali s tehdejším ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem ve snaze toto rozhodnutí zvrátit. Kremlík tehdy přislíbil, že tomu bude věnovat pozornost, jenže byl z funkce odvolán.

„Také vnímám lávku přes čáslavské nádraží jako určitou součást města, k níž mají mnozí lidé až sentimentální vztah. Nejde ale bohužel o majetek města, o němž by mohlo jeho vedení rozhodovat,“ okomentovala čáslavská radní Zdenka Nezbedová.

Modernizace začne ještě letos

Chystaný projekt modernizace nádraží tak zůstal beze změn a zahájen má být ještě v letošním roce. Počítá mimo jiné s vybudováním nových mimoúrovňových nástupišť a také bezbariérového podchodu. „Ponechání stávající lávky je tak nadbytečné, byla by také v kolizi s novým uspořádáním kolejiště,“ vysvětlila důvody demontáže mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Ve stanici současně dojde k rekonstrukci výpravní budovy, dále k úpravě kolejového uspořádání a modernizaci zabezpečovacího zařízení. Počítáno je také s vybudováním protihlukových stěn a dvou bezbariérových výtahů. Projekt, jehož náklady železničáři odhadují na 1,2 miliardy korun, ještě zahrnuje rekonstrukci dvou železničních mostů, úpravy trakčního vedení a přeložky inženýrských sítí. Zmodernizovány budou i dva blízké přejezdy.