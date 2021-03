/VIDEO/ „Ježíši, já tam vidím obličej!“ Takováto a podobná vyjádření rezonují v těchto dnech na sociálních sítích. Pozorní čtenáři si totiž všimli, že na jednom z mnoha vylovených artefaktů z bahna čáslavského Podměstského rybníku je skvrna připomínající lidský obličej. Je to náhoda, a nebo se při trošce fantazie jedná o podobnost se slavným „Turínským plátnem“?

Úklid Podměstského rybníka v Čáslavi vydal zajímavé artefakty. | Foto: Jan Hlavín

Turínské plátno je relikvie, o níž se zejména v katolické církvi traduje, že je látkou, do níž bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista. Podle biblického podání nechal Ježíšovo tělo sejmout z kříže, zabalit do rubáše a uložit do hrobu bohatý člen židovské velerady a tajný Ježíšův učedník Josef z Arimatie.