Napjatá situace v Městské nemocnici v Čáslavi: vedením byl pověřen Jiří Cimický

Vedením Městské nemocnice Čáslav byl pověřen dosavadní ekonomický náměstek Jiří Cimický. Rozhodla o tom rada města na mimořádném zasedání 3. června. Nemocnici by měl vést až do skončení řádného výběrového řízení a jmenování nového ředitele. Ten by měl do funkce podle očekávání nastoupit začátkem září.

Městská nemocnice v Čáslavi. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Hlavním cílem jednání posledních týdnů bylo nalézt řešení, které bude většinově přijatelné a poskytne příležitost pro jednání o postupné stabilizaci nynější vyhrocené situace. Rada města vnímá jako cíl dalších jednání neupřednostňovat zájmy jakékoliv skupiny zaměstnanců nemocnice a hledat kompromisy mezi zdánlivě neslučitelnými postoji,“ uvedli radní ve společném prohlášení po jednání rady města. Situace v nemocnici je v posledních dnech velmi napjatá. V úterý 1. června podal hromadnou výpověď personál interního oddělení. Jde především o zdravotní sestry z interní JIP, z lůžkové části, staniční sestry a sestry z interních ambulancí. Celkem 17 výpovědí tak přibylo ke třem výpovědím z pátku 31. května ze strany lékařů. Situace vygradovala poté, co na povrch prosákly informace o jméně dočasného ředitele nemocnice. Tím se měl od 1. června stát provozně-technický náměstek Petr Prchal. Podle očekávání a dohody měl ve funkci až do ukončení řádného výběrového řízení nahradit dosavadního ředitele Rudolfa Bublu, který k 31. květnu rezignoval. Jenže k výměně nedošlo a podle kuloárních informací měl být dočasným řízením nemocnice pověřen právě odstoupivší ředitel. To zdravotníky zvedlo ze židle. Ředitel Městské nemocnice Čáslav rezignoval. Věci ale možná naberou jiný spád Přečíst článek › „Staniční sestry, sestry JIP, sestry lůžkového oddělení, odborných ambulanci (endoskopie, diabetologie, interní ambulance, kardiologie) a sanitářky se rozhodly připojit k lékařům interního oddělení a podat společně výpověď z pracovního poměru. Výpověď všech následovala po rozhodnutí vedení města pověřit Rudolfa Bublu od 1. června 2021 vedením naší nemocnice. V důsledku rozhodnuti vedení města někteří zaměstnanci museli vyhledat odbornou pomoc a jsou v pracovní neschopnosti,“ sdělil ve společném prohlášení pro Deník kolektiv interního oddělení včetně všech interních ambulanci. Vedení města ale tuto informaci popřelo s tím, že probíhala intenzivní jednání tak, aby byl dočasný ředitel nemocnice akceptovatelný pro všechna oddělení. Očkovací maraton! Noční akce se snaží přilákat k očkování mladší ročníky Přečíst článek › Jako příčinu stavu, ve kterém se nyní čáslavská nemocnice nachází, označil Rudolf Bubla právě vytváření různých personálních nátlaků. „Když se ohlížím kriticky zpět, kde jsem udělal chybu, tak jistě, nějaké věci se současnými znalostmi bych dnes udělal možná trochu jinak, to je normální. Po bitvě je vždy mnoho generálů,“ řekl Bubla. Dodal však, že úplně zásadní, fatální chybu ale nevidí. „Ložisko požáru je na interním oddělení a v některých jedincích a byla viditelná intenzivní snaha jej přenést i na další oddělení, která fungují normálně. Když jsem viděl, jak problém roste, jak se do něj stále přilívá olej, rozhodl jsem se nabídnout našemu zřizovateli moji rezignaci. Nikoliv z bezradnosti ve věci, ale s cílem vytvořit prostor k dalšímu vyjednávání. Chtěl bych uvěřit, že to pomůže, to ale již ukáží následující dny a týdny,“ doplnil.