Natálie: Nebojím se. Spíš mám strach, abych starší lidi nenakazila já

/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Je takových celá řada v těchto nelehkých dnech. Díkybohu. Dobrovolníci, kteří pomáhají těm, co už to samo nezvládají. Nebude to s tou naší českou společností tak zlé, když se mezi námi takoví lidé najdou a nechybí mezi nimi i ti hodně mladí. To je velmi hřejivý pocit. Jednou z nich je i jednadvacetiletá Natálie z Kutné Hory, toho času studentka České zemědělské univerzity v Praze.

Natálie z Kutné Hory. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Je jednou z dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se zapojili do distribuce dezinfekce na ruce seniorům v Kutné Hoře. Do akce se zapojila spolu se svými parťáky z kutnohorského oddílu házené v úterý 7. dubna dopoledne. Hrdinové ze sdružení Dítě a kůň rozdávají roušky a potravinovou pomoc Přečíst článek › „O akci jsem se dozvěděla od kamarádky. Mám také starší babičku, a tak jsem chtěla pomoci. Ve škole teď mám volno, tak alespoň využiji čas užitečným způsobem. Mým úkolem bylo rozdávat seniorům starším sedmdesáti let dezinfekci na ruce,“ popsala mladá Natálie. Svou odpovědí na závěr si ale „titul“ hrdinka dne rozhodně zaslouží. Na otázku, jestli nemá strach z nákazy, totiž odpověděla bez falešné skromnosti: „Ne, nebojím se. Spíš mám strach, abych starší lidi nenakazila já.“ To ale ještě nevěděla, že bude do terénu vybavena všemi dostupnými ochrannými prostředky včetně štítu. S dobrovolnictvím hodlá pokračovat po celý čas koronavirové epidemie. Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE. Házenkáři pomáhají nemocnici. Jezdí pro ochranné prostředky do Benešova Přečíst článek ›

