Otázek je mnoho a na oficiální metodiku se čeká. Právě o problému, kolik učitelů vůbec bude mít škola k dispozici, hovořila Jaroslava Drabešová, ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře. „Na prvním stupni mám třináct učitelů a o sedmi vím, že jsou v rizikové skupině. Takže jich moc nezbývá,“ řekla. Personální otázka tak bude zásadní potíží. „Vzhledem ke složení učitelského sboru nevím, jestli obsadím 26 skupin. Bude to otázka,“ řekla k rozdělení žáků.

Jako problém hodnotí personální situaci také Jaroslav Vostrovský, ředitel Základní školy Čáslav, Masarykova. „Budí to u mě spoustu otazníků. Dostatek učeben by neměl být problém. Horší to vidím se sdružováním žáků na chodbách, WC a podobně,“ řekl. Právě tam by se mohly objevit komplikace, aby bylo dost učitelů, kteří by dohlíželi. Kolik ale přijde pracovníků, zatím ředitel neví. „Asi třetinu vidím jako rizikovou. Zatím jsem ale nezjišťoval, jestli budou ochotní nastoupit, to nás čeká v příštích týdnech,“ uvedl.

Andrea Melechová Ruthová, zástupkyně ředitele pověřená řízením Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře, prý velký problém zatím nespatřuje. „Jsme malá škola, až takový problém nevidím. Myslím si ale, že spousta rodičů nebude chtít děti poslat do školy, že se budou bát. A spousta kolegů bude zřejmě spadat do rizikových skupin,“ řekla. Škola podle ní případný návrat dětí personálně zvládne. „Máme dost i mladších kolegů, asistentů i asistentek,“ upozornila zástupkyně.

Čeká však na metodiku, zda bude moci nechat učit i pedagoga, který sice spadá do rizikové skupiny, ale přesto by pracovat chtěl. „Třeba by mohl individuálně konzultovat s jedním, se dvěma žáky. Chtěla bych zohlednit, jestli můžeme nechat rozhodnout někoho, kdo už nechce být doma,“ upozornila.

Problémem ale zůstává i materiální ohled celé věci. Ředitele čeká nákup dezinfekcí, stojanů na dezinfekce, ale hovoří se i o potřebě digitálních teploměrů. „Co jsem zjišťoval, tak digitální teploměry nejsou v současné době k mání. To by mohl být problém,“ připomněl ředitel Jaroslav Vostrovský. Stejně to vidí Jaroslava Drabešová. „Teploměry nejsou. To žádné východisko nemá. A obyčejný teploměr nepomůže,“ uvedla.

S ostatními potřebami takový problém není, školy se zvládly předzásobit. „Nakoupili jsme dezinfekční mýdlo, další přípravky, včetně toho, co se používá na úklid. Jsme částečně předzásobeni, na začátku března jsme nějaké prostředky ještě přikoupili“ řekl Vostrovský.