Mnozí nechápali, proč se stromy neodstraní, jiní poukazovali na nebezpečnost místa, které není chráněné zábradlím a na zúžené cestě může díky zvýšenému sklonu dojít k pádu cyklisty nebo chodce přímo na ostré větve pokácených stromů.

„Stromy byly napadené kůrovcem, museli jsme je pokácet, protože brouk už byl vylétlý. Z pokácených stromů nedochází k dalšímu množení kůrovce na jiné smrky,“ uvedl jednatel Městských lesů a rybníků Stanislav Peroutuka.

A vysvětlil, proč pokácené stromy od podzimu z místa ještě nikdo neodklidil: „Je velký problém, jak je odtud dostat. Na Královskou cestu těžkou mechanizaci nedostaneme, pokud bychom je tahali směrem od řeky, napáchá technika více škody, než užitku, o finančních nákladech nemluvě.“

Ač jsou stromy podél Královské cesty v jejich majetku a částečně i Českých drah, rozhodlo se nyní vedení města inkriminované místo za železničním přejezdem zabezpečit. Vyroste tam nové zábradlí, pracovníci Městských lesů a rybníků zároveň ze stromů ořežou větve, které ční do prostoru. „Upozornění na tento nebezpečný úsek jsme dostali od občanů. Chceme ho zabezpečit a nyní řešíme, kterému typu zábradlí dáme přednost,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Ve hře jsou dvě varianty: dřevěná palisáda nebo kovové zábradlí. Podle všeho to zatím vypadá, že zvítězí varianta číslo dvě, na kterou město vyčlenilo částku přes 200 tisíc korun. „Pokud dostaneme od města pokyn vyřešit tento úsek způsobem kovového zábradlím stejného typu jako je po celé Královské cestě, tak ho zrealizujeme v řádu týdnů,“ uvedl Dobroslav Vepřek z Technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.

Nejde o cyklostezku ani běžnou komunikaci

Starosta města zároveň zdůraznil, že obavy občanů chápe, Královská cesta je ale podle něj místem, kam lidé vstupují na vlastní odpovědnost. To potvrdil i bezpečnostní technik pro město. „Ráda bych zdůraznila, že se nejedná o žádnou oficiální cyklostezku ani komunikaci, lidé sem vstupují na vlastní odpovědnost, tak jako do lesa. To, že se město rozhodlo dané místo zabezpečit, je jen na jeho benevolenci,“ uvedla Vanda Bendová.

Pokácené stromy v místě zatím zůstanou

Pokácené stromy na místě prozatím zůstanou. Má to hned několik důvodů,. „Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom tu stromy mohl nechat. Z hlediska ochrany přírody je to ideální prostředí pro celou řadu brouků, stromy navíc do deseti let zetlejí a vznikne úživná půda,“ vysvětli Stanislav Peroutka s tím, že náhradní výsadba by měla přijít zhruba do dvou let. Už teď totiž v místě prorůstá několik mladých javorů a dalších stromů a je potřeba je nechat dostatečně vzejít tak, aby bylo jasné, kde bude nová výsadba potřeba.