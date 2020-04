ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Řekl to Martin Holeček, ředitel sekce sociálních služeb Prostoru plus. Organizace v Kutné Hoře poskytuje terénní služby drogově závislým. „Důvodem je zavření státních hranic a tím horší dostupnost léků, ze kterých se tato droga vyrábí,“ uvedl.

Problematika je ale mnohem složitější. Mezi odborníky jsou totiž obavy, aby se drogově závislí nesnažili místo „své“ drogy sehnat tvrdší látky. Ty by je ale mohly stát život. Faktem ale zůstává, že problém se naplno v regionu zatím neprojevil. „Lidem registrovaným do substitučního programu vydáváme bezkontaktně recepty. Že bychom ale viděli zvýšený zájem o novou substituci, to ne,“ uvedla Gabriela Jinochová z kolínské adiktologické ordinace.

V Kutné Hoře ale strážníci neevidují, že by počet odhozených jehel klesl, nebo stoupl. Podle odhadu ředitele městské policie Václava Marečka se jedná o podobná čísla jako před koronavirem. „V popředí je ale nyní dodržování vládních nařízení a související kontroly, to dnes ohrožuje všechny občany. Drogy jsou o jednotlivcích, byť jejich nebezpečnost nechci snižovat,“ řekl. Vyzdvihl ale spolupráci s občany, kdy oni i pracovníci prevenci kriminality kontrolují místa, kde se předpokládá, že by se takový materiál mohl objevit.

Třebaže se v odborných kruzích vedly debaty, zda současný výjimečný stav nekomplikuje dosáhnutí na pomoc drogově závislým, Martin Holeček z Prostoru Plus to odmítá. „V rámci našich služeb provoz zvládáme v pohodě. Náročnější je pouze komunikace s klienty ohledně opatření Covid-19 a nastavování a dodržování základních zdravotních a hygienických doporučení,“ podotkl.

K-centrum tak trápí nedostatek roušek, protože klienti nemají možnost vyvářet látkové roušky, a rukavic. „Provoz však nijak zvláště netrpí - pokud nám neonemocní pracovníci nebo nezůstanou v nařízené karanténě, to by potom problém nastal,“ podotkl.

Dostatek je zatím i materiálu pro drogově závislé, tedy stříkaček, konzelínů, bavlněných filtrů i kontejnerů. „Zásob Harm Reduction materiálu máme dostatek, navíc nejsou přerušené dodávky od výrobců ani přepravních společností. Stále se snažíme dohánět nedostatek roušek, rukavic a dezinfekčních prostředků v rámci aktuálního nouzového stavu,“ uvedl.

Roušky vyrábějí pro potřebné kolegyně z organizace, klienty i učí, jak vyrobit roušku bez nutnosti šití. „Dezinfekce sháníme, kde se dá, ale nějakou zásobu máme. Aktuálně řešíme nedostatek malých lahviček na re-distribuci dezinfekce mezi klienty,“ dodal.

V sousedním Kolíně je ale situace jiná. Město trápily odházené injekční stříkačky, situace se nyní zlepšila. Že lidé hlásí méně odhozených stříkaček po nitrožnilní aplikaci drogy potvrdil i Viktor Prokeš, šéf kolínských strážníků. „Takových oznámení je skutečně o něco méně,“ potvrdil.