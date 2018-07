Nejen na Čáslavsku kvetou ibišky syrské, zvané „růže z východu“

Zbraslavice - Soutěž akrobatických kluzáků Danubia Cup se konala od 12. do 14. července na letišti ve Zbraslavicích. Je to soutěž, která je spojená s mistrovstvím světa v letecké akrobacii kluzáků. MS na letišti ve Zbraslavicích odstartuje 28. července a začíná povinnými tréninky. Soutěžní lety budou od 2. do 11. srpna.