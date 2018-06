Nejlepší studentský nápad získal padesát tisíc korun

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Buď fit! To je vítězný nápad soutěžního projektu Lepší místo ve škole v Kutné Hoře. Studentský tým z Gymnázia Jiřího Ortena si po velkém finále odnesl šek na 50 000 korun, aby mohl začít realizovat workoutové hřiště přímo u své školy.

Finálové klání se konalo v Rytířském sále Vlašského, při kterém se týmy ze tří zapojených kutnohorských středních škol sešly na jednom místě a prezentovaly své projekty na zlepšení svých škol před porotou. Její hlasy se pak sčítaly s těmi, které lidé posílali prostřednictvím internetových stránek.

„Studenti dnes při svých prezentacích opět ukázali svou odvahu a schopnost týmové práce. Dokázali, že jim není lhostejná jejich škola, že mají sílu a chuť něco v ní změnit k lepšímu. A od toho už stačí ujít jen krůček k tomu, aby si tyto dovednosti přenesli i dál do svého osobního i profesního života. A v tom vidím velký smysl celého tohoto projektu,“ řekl po skončení prezentací jeden z finančních partnerů, jednatel EC Kutná Hora Petr Polívka.

O 50 000 korun se utkalo devět nápadů, přičemž některé vynikaly originalitou, jiné zase perfektní a vtipnou prezentací, do níž studenti neváhali zapojit také odbornou porotu i diváky.

„Často slyšíme, že současná mladá generace už žije jen na sociálních sítích, tedy mimo realitu. Já si z dnešního dopoledne odnáším velmi jasnou naději, že tomu tak není. Že když se studenti spojí dohromady a na něčem zapracují, funguje to. Přála bych všem, kteří tu dnes před nás předstoupili, aby bylo možné jejich projekty zrealizovat,“ zhodnotila finále soutěže koordinátorka projektu MAP Kutnohorsko Silvia Doušová.

„Všem týmům bych chtěl poděkovat za jejich motivaci a inspiraci. Jsem velmi rád, že mají studenti tvůrčího ducha, a že existuje tento soutěžní projekt, který jim dává možnost jejich potenciál ukázat,“ doplnil další člen poroty, jednatel Radek Herold.

Vybrat ten nejlepší z devíti skvělých nápadů nebyl pro porotu jednoduchý úkol. Její členové ale po skončení soutěžního klání zdůraznili, že vítězem jsou v podstatě všichni studenti, kteří se do projektu Lepší místo ve škole zapojili. „Velké věci často vzejdou z maličkostí. Abychom mohli žít ve společnosti aktivních lidí, kterým není lhostejné, jak a kde žijí, je potřeba začít u dětí a u mladých lidí. Pro nás jako organizátory je podstatné nejen to, co všechno se studenti během projektu naučí, ale i to, že se při finále setkají na jednom místě a poznají se. Protože za pár let to budou právě oni, kdo naše město bude utvářet a kdo se třeba bude podílet na realizaci velkých projektů pro celé město,“ uvedl Petr Steklý z Lepšího místa.

Projekt Lepší místo ve škole však ještě nekončí, během prázdnin se na Gymnáziu J. Ortena začne realizovat vítězné workoutové hřiště, které je v pořadí čtvrtým nápadem, který se díky Lepšímu místu a sponzorům podaří zrealizovat. „Jako první to byl skleník na střeše Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře, loni to byla Učebna pod borovicí na Základní škole Žižkov a také Mobilní kuchyně pro SOŠ a SOU řemesel,“ vyjmenovala Kamila Drtilová s tím, že věří, že také příští rok se podaří zapojit základní a střední školy zároveň. „Podmínkou je samozřejmě spolupráce s finančními partnery, kterými letos byli EC Kutná Hora, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, firma Herold a město Kutná Hora. Doufám, že se znovu v Kutné Hoře najde dostatek otevřených hlav, které pochopí, že nejde jen o peníze, ale především o vzdělávání našich dětí,“ uzavřela Drtilová.