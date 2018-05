Nejlepší výčepní jsou z Kutné Hory

Kutná Hora /ROZHOVOR/ – Soutěžit se dá v lecčems. Dokonce i v čepování piva. Vůbec nejvyšší soutěž v této disciplíně v České republice se nazývá Pilsner Urquell Master Bartender.

V uplynulém týdnu se v mladoboleslavské restauraci Plzeňský šenk konalo jedno ze sedmi regionálních kol, kde se sešli nejlepší výčepní ze středních a severních Čech i z Vysočiny, aby se utkali o postup do celostátního kola této soutěže. Jejich znalosti a zkušenosti posoudila odborná porota v čele s Václavem Berkou, starším obchodním sládkem Plzeňského Prazdroje.

Dvojnásobný úspěch mířil do Kutné Hory. Čepování piva a další disciplíny totiž ze sedmatřiceti účastníků nejlépe zvládla Eliška Rajchmanová z kutnohorské restaurace V Ruthardce, třetí místo obsadil její kolega Jan Klubal. Oba postoupili do finálového kola, které se uskuteční 15. a 16. srpna v Plzni.

Letošní ročník soutěže má sedm regionálních kol, kromě Mladé Boleslavi výčepní soutěží v Ostravě, v Brně, v Praze a v Plzni. Soutěž, která letos probíhá již třináctým rokem, je určená výčepním, barmankám a barmanům, kteří dokonale ovládají svoje řemeslo a dělají ho s láskou.

Finalisté se účastní významných akcí doma i v zahraničí a jsou účastníky mezinárodních soutěží. Dvojnásobný vítěz soutěže Lukáš Svoboda se dokonce stal vítězem celosvětové soutěže v čepování piva.

Výčepní jsou tak trochu herci, říká Eliška Rajchmanová

Jak jste se na soutěž připravovala?

Měli jsme cvičný sud a s kolegou jsme čepovali pivo do třetinkové goblet sklenice z pákového kohoutu, ze kterého normálně v naší restauraci nečepujeme. Na soutěži byl totiž pákový kohout i baroko.

Moc odborných výrazů najednou. Co je baroko a co goblet sklenice?

Pákový kohout je to, co měla dříve většina hospod. Z něho se na soutěži čepuje na mezinárodní způsob – tedy do goblet sklenice. Naproti tomu baroko je otočný kohout, ze kterého se na hladinku čepuje jinak – do půllitru s uchem, do kterého se nejdříve pustí pěna. A gobletka je úzká třetinková sklenička, většinou na nožičce.

Ze kterého kohoutu je čepování těžší?

Tak to je spíš o tom, na co je člověk zvyklý. V naší restauraci máme baroko, takže čepovat pak na soutěži z pákového kohoutu je samozřejmě těžší. Ale s barokem se člověk také musí naučit, nejde to hned úplně samo.

Jak soutěž probíhala?

Nejprve jsme psali test, který obsahoval spoustu otázek, třeba kdy bylo uvařené první pivo, kdo byl první sládek v plzeňském pivovaru a podobně. Samotná soutěž je pak o třech minutách – minutu trvá proslov před porotou, kde se prezentujete jako výčepní a zároveň prezentujete „vaší“ restauraci, druhá minuta je o nastavení pípy – já jsem si přitom třeba načepovala „šnýtka“ a pivo ochutnala, v poslední minutě se myje sklo a čepuje se pivo na oba způsoby.

Výčepní v sukních, to vždycky přitahuje pozornost a obdiv zejména opačného pohlaví. Jak jste se k téhle práci vlastně dostala?

Pracovala jsem v Praze v poměrně luxusním podniku – v champagne a sekt baru. Ale ta práce už mě moc nenaplňovala a hlavně jsem se chtěla vrátit zpátky do Kutné Hory. Díky sestře, která v té době na Ruthardce chodila na brigádu, mi majitelka nabídla, jestli tam nechci jít pracovat. Řekla jsem si, že to zkusím. To byla moje cesta k čepování piva. Opravdu mě to začalo bavit po loňské soutěži v čepování piva, kde jsem se sice neumístila, ale chytlo mě to.

Co Vás na tom baví?

Baví mě třeba naši kutnohorští štamgasti, u kterých už člověk ví, jaké pivo si dají, jak načepované. Umí to ocenit. Výčepní jsou herci, je jedno, jestli je vám špatně, nebo ne, jste v práci a lidé si k vám chodí odpočinout a čekají, že budete příjemní. Mě to ale baví, ta komunikace s lidmi, legrácky. Turistům zase ráda vysvětluji, co je to šnyt, mlíko a tak.

Budete se s kolegou připravovat i na finálové klání v Plzni?

Určitě, jedna z disciplín bude i poznávání piva z několika kelímků. Už teď se s kolegou těšíme. Pro nás pro oba to byl velký úspěch, myslím, že se ještě nestalo, aby do finále postoupili dva z jedné restaurace.