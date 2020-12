Testování v kutnohorské nemocnici probíhá v úterý, středu a čtvrtek vždy od 13 do 17 hodin v prostoru chirurgických ambulancí. Na antigenní testy do kutnohorské nemocnice je nutné se objednat prostřednictvím on-line formuláře. Ten ale prozatím svítí zelenou barvou, tedy neobsazenými termíny.

Podle ředitelů škol ale zájem mezi učiteli i ostatními pedagogy prý docela je a s blížícími se svátky se prý bude ještě zvyšovat.

„Několik žádostí už jsem podepsala. Zájem naši zaměstnanci docela mají a to ze tří důvodů: objevili se u nás covid pozitivní žáci a oni chtějí mít jistotu, že jsou v pořádku. Dalším důvodem pak je, že se naopak objevila pozitivita v rodině u některého z učitelů. V neposlední řadě pak hrají roli svátky, kdy se všichni chtějí setkat se svými blízkými a nikoho nechtějí ohrozit,“ popsala situaci ředitelka Základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará. Zaměstnanci prý nejčastěji jezdí do odběrového místa v Havlíčkově Brodě či Čáslavi.

To zaměstnanci kutnohorských základních škol se nechali otestovat už v pátek 4. prosince. Zájem mezi zaměstnanci prý byl.

„Z naší školy se nás bylo otestovat 19. Vesměs se neúčastnili ti, kteří se byli testovat nedávno třeba kvůli pozitivitě v rodině. Myslím si, že možnost testování třeba ještě využijí před vánočními svátky,“ uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha Jaroslava Drabešová. Ta si pochvalovala zejména plynulost odběrů. „Všechno bylo úžasně připravené, nečekali jsme a okamžitě jsme se dozvěděli výsledky. Termín pro nás, stejně jako ostatní kutnohorské školy, zařídil zřizovatel,“ doplnila ředitelka.

Od úterý 8. prosince se mohou učitelé a další pedagogičtí pracovníci nechat testovat také v odběrovém místě Městské nemocnici Čáslav, které se nachází v bývalé bance Moneta v Masarykově ulici. Tetování probíhá v úterým čtvrtek a pátek od 12 do 16 hodin a i tady je nutné on-line objednání předem.

„Se zaměstnanci jsem to probíral, zatím se na testování objednali čtyři. Není to úplně hromadný zájem, ale také nelze říci, že by se pedagogové a ostatní zaměstnanci testování úplně vyhýbali. Spíše počkají, jestli se nákaza objeví mezi žáky a také budou chtít na testy zajít před vánočními svátky,“ uvedl ředitel čáslavské základní školy Masarykova Jaroslav Vostrovský.