Nejvíce dětí se rodí v menších městech

Kutnohorsko - Nejvíc dětí se loni narodilo v Praze, Brně a Ostravě. Míra porodnosti, tedy počet dětí vzhledem k počtu obyvatel, byla v těchto městech nadprůměrná. Také Kutnohorsko se pohybuje vysoko nad republikovým průměrem, který činí 10,8 narozených dětí na 1000 obyvatel.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Na okrese jsou dokonce obce, kde se hrubá míra porodnosti šplhá k číslu třicet. Jednou z takových je obec Močovice, kde hrubá míra porodnosti v uplynulém roce dosáhla koeficientu 28,8. V obci, která má necelé čtyři stovky obyvatel, se totiž narodilo jedenáct dětí.

Důvod, proč tomu tak je, je celkem prostý: prodej parcel a výstavba nových domů. „Možnost nového bydlení do obce to přitáhla mladé lidi, kteří zakládají rodiny. Počítáme s tím, že tento trend vyšší porodnosti bude pokračovat ještě zhruba dalších pět let,“ uvedl starosta Močovic Milan Kos.

Vedení obce ale kromě radování se z nových občánků myslí také takříkajíc na zadní kolečka. Nepodcenila totiž potřebu navýšení kapacity ve zdejší mateřské školce, ke které logicky s přibývajícím počtem malých dětí bude muset dojít.

„Projekt už je hotový, dokonce máme i stavební povolení a čekáme jen na vypsání příslušného dotačního titulu. Pak se hned můžeme pustit do rekonstrukce,“ doplnil močovický starosta s tím, že s navýšením kapacity počítali i z jiného důvodu. „Připravovali jsme se zároveň na situaci, kdy bude pro mateřské školy povinnost přijmout děti mladší tří let,“ uvedl.

To v obci Třebešice, která v míře porodnosti dosáhla stejného koeficientu jako Močovice, žije ještě méně obyvatel – necelé tři stovky. Přesto se zde v uplynulém roce narodilo osm dětí. Zde je ale důvod, proč zde rodiny chtějí přivádět na svět děti, není v možnosti nového bydlení. „Obec nemá žádné pozemky na prodej. Na druhou stranu se ale snažíme těm, co už v Třebešicích bydlí, život v obci co nejvíce zpříjemnit a myslíme přitom i na děti. Máme dvě dětská hřiště, sportovní zázemí, vodovod, kanalizaci,“ vyjmenoval starosta Třebešic Jaroslav Havránek.

I tady myslí na to, jak řešit populační explozi z hlediska umisťování dětí do předškolních zařízení. „Jsme malá obec, takže školku ani školu nemáme. Do budoucna ale uvažujeme o zřízení dětské skupinky,“ doplnil Havránek s tím, že situace kolem umisťování dětí do mateřských školek je čím dál složitější. „Školky nechtějí brát děti mimo spádovou oblast. Maminky, které chtějí začít chodit do práce, je ale někam umístit potřebují,“ uzavřel Havránek.

Z měst na Kutnohorsku pomyslnou vítěznou pozici obsadila Čáslav. Se 121 novými občánky dosáhla koeficientu 11,67, což je stále nad republikovým průměrem. „Těch faktorů, proč tomu tak je, je více. Město jednak sem tam nabízí parcely, vystavěli jsme nové byty v areálu bývalých kasáren a další ve stejném objektu plánujeme. Svoji roli ale hraje i občanská vybavenost – máme tři základní školy, pět mateřinek, sportovní areál ve Vodrantech, nový zimní stadion nebo letní kino,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu Čáslav.

Obce s nejvyšší mírou porodnosti na Kutnohorsku:

Obec Počet narozených dětí Bílé Podolí 8 Církvice 15 Čáslav 121 Černíny 7 Čestín 8 Horka II 8 Chabeřice 5 Chotusice 14 Kácov 9 Močovice 11 Nové Dvory 12 Rohozec 6 Svatý Mikuláš 10 Třebešice 8 Záboří nad Labem 10 Žleby 19







Obce, kde se v uplynulém roce nenarodilo žádné dítě:

Bludov

Brambory

Čejkovice

Horušice

Košice

Ledečko

Slavošov

Soběšín

Sudějov

Třebětín

Počet narozených dětí ve městech na Kutnohorsku:

Čáslav 121 Kutná Hora 222 Uhlířské Janovice 29 Zruč nad Sázavou 47